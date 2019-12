El Oporto repite título en el Pahiño

El Oporto volvió a adjudicarse el Super 6 de fútbol 8 en el Torneo de Nadal Concello de Vigo, agigantó el gafe del Celta en el Pahiño por Navidad (cuarta final consecutiva, cuarta derrota en fila) y se llevó por segundo año consecutivo el torneo internacional de categoría alevín.

La fiesta del fútbol base no defraudó. El Celta no logró levantar el trofeo, pero el Areosa, a cambio, sí disfrutó -tercero, con victoria en los penaltis ante el Pabellón de Ourense- y demostró nivel. Los "Dragoes" de Oporto derrotaron en el grupo 1 a Lugo (3-1) y Areosa (2-1), en semifinales al Pabellón (2-0) y en la final al Real Club Celta (3-0), que ha prolongado su maleficio. El 0-0 al descanso lo rompió Guilherme Santos que se coló entre portero y larguero, que el balón también tocó. Después, Gonçalo Teixeira y Vicente Magalhaes sentenciarían para los pupilos de Pedro Silva y Juan Huertas. El Areosa de Hugo Castro, que en la liguilla igualó con el Lugo (2-2), perdió su semifinal ante los celestes por 0-2 y festejó su tercera plaza ante el Pabellón de Ourense con un empate (2-2), resuelto en la tanda de tres penaltis: 4-3 con su guardameta Bruno parando tres de los seis disparos.

En el Federativo de Coia el fútbol 8 femenino se reivindicó, emocionó durante todo el día y... sorprendió. Porque la final dominical será entre Sárdoma y Peñasco. Las sardomistas, primeras de su grupo pese a empatar con el Peñasco (1-1), ganaron en semifinales al Agaela cangués de goleada (7-0) abierta por Paula y sentenciada en el primer periodo por Elena.

Pero en el otro cruce llegó la sorpresa y el próximo derbi entre los dos clubes de categoría nacional no llegará hasta febrero en As Relfas. Porque el Peñasco de Pau (ex del Matamá) y Desi (ex de El Olivo y Sárdoma), reforzado por Noelia Pereira, otra ex Matamá y ahora en el Viajes Interrías (líder de 1ª Nacional), avanzó a la final en los penaltis. Perdía al descanso ante el Valladares (1-0), que tuvo un lanzamiento al larguero en el primer tiempo para sentenciar, pero en el segundo periodo Noelia marcaba de zurdazo para alegría de la afición de un club histórico (nacido en 1931, refundado en 2014) cuyo equipo femenino juega la Liga de fútbol 7.

Después del empate, la locura: el Peñasco lanzó tres balones al larguero en otros tantos ataques consecutivos y acabó ganando 3-2 en los penaltis... con tercer disparo del Valladares que se fue... al larguero. La final, a las 10:50 horas este domingo en el Pahiño (Navia). Antes, final infantil de fútbol 11 (Areosa-Coruxo, 9:00) y semifinales benjamines (9:35, Alertanavia-Colegio Hogar y Candeán-Rápido de Bouzas) y semifinales prebenjamines (10:15, Alertanavia-Colegio Hogar y Candeán-Rápido de Bouzas) de fútbol 8. Después, finales prebenjamín y benjamín (12:50).