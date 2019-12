Ángela vuelve a la casa del basket

La operación retorno iniciada por el Celta de fútbol el verano pasado, con el regreso de varios jugadores canteranos después de un largo periplo por la geografía nacional, tuvo su continuación hace pocos días con el regreso de Ángela Coello al que fuera el equipo de su vida, el Celta Zorka Recalvi. Tres años de ausencia en los que han cambiado las aspiraciones del equipo que ha dejado de luchar por mantener a la categoría, a hacerlo por lograr el retorno a la máxima categoría.

Ayer fue el día gran para Ángela, que fue presentada oficialmente en "la casa del basket", el pabellón de Navia, en donde se reunieron un buen grupo de amigos para darle la bienvenida. Cantero se alegró del regreso de Ángela, mientas que la jugadora expresó que va a seguir dándolo todo por el Celta.

Recién aterrizada, la nueva jugadora del Celta Zorka Recalvi afirmó que "no me ha dado mucho tiempo, ya que llevo pocos días en Vigo y todo se ha ido entre visitar a la familia y a los amigos". Reconoce que cuando marchó no pensó en volver tan pronto al equipo. "Sabía que el Celta me había dejado las puertas abiertas cuando me marché a estudiar a los Estados Unidos, pero nunca piensas eso, que cuando vuelvas vas a jugar en el Celta. No sabía si iba a seguir jugando, pero la verdad es que me siento muy bien".

"Yo pensé", prosiguió Ángela, "que hasta agosto o septiembre no tendría oportunidad de volver a jugar en algún equipo, pero cuando el Celta me ofrece la oportunidad de incorporarme en enero, pues perfecto, yo no quiero estar parada, y además es el Celta".

Ángela llega en plena forma al Celta, puesto que la competición universitaria americana comienza "el veintiocho de diciembre, pero hemos jugado partidos que no cuentan para la Liga, pero cuentan nacionalmente".

Reconoce que "siempre que la diferencia horaria lo permitía veía los partidos del Celta femenino. La dinámica y estilo de juego es Celta y Cantero. Cristina sigue sus principios. La mayor diferencia es que la plantilla ha cambiado mucho. Solo sigue Laura, Nacho y Cantero". Lo que tiene claro Ángela es que e "creo que sigo igual. Nada ha cambiado y si lo ha hecho ha sido para mejor. Yo me encuentro bien, físicamente, deportivamente llevo una semana sin tocar bola, pero hice gimnasio y creo que estoy bien. Lo que no sé es cómo está físicamente el equipo, eso tengo que verlo en los entrenamientos".

Lo que tiene claro Coello es que "yo voy a ayudar al equipo en lo que pueda y cuando pueda, y como dice Cantero, trabajar y trabajar".

Ángela se incorporará a los entrenamientos el próximo viernes día tres, fecha elegida por Cantero para que todas las jugadoras regresen de sus vacaciones y vuelvan a los entrenamientos. La competición vuelve a Navia el próximo día once de enero, a partir de las 18.30, con el último partido de la primera vuelta ante el colista de la competición, el Pozuelo, pero los aficionados vigueses tendrán la oportunidad de ver el debut de Ángela en el Memorial Paco Araújo que se jugará el día de Reyes ante el Ensino.

Jugar en el Wizink Center

El partido que el Celta Zorka Recalvi jugará el 26 de enero ante el Movistar Estudiantes se jugará finalmente en el Wizink Center de la capital, un pabellón con capacidad para quince mil espectadores, y que será una de las pruebas de fuego que el equipo céltico deberá superar si quiere meterse en la fase final de la Liga.