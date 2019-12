Ferrari amplía el contrato de Leclerc hasta el año 2024

La escudería Ferrari anunció la ampliación hasta el final de la temporada 2024 del piloto monegasco Charles Leclerc, que en su primera campaña al volante de un 'bólido rojo' ha demostrado sus condiciones.

Leclerc llegó procedente de Sauber como relevo del veterano Kimi Raikkonen para ser el nuevo compañero en 2019 del alemán Sebastian Vettel y en su primer año sumó diez podios, entre ellas las victorias consecutivas en Spa y Monza, y siete 'poles', para terminar cuarto del campeonato, por delante incluso del tetracampeón del mundo. Según indicó el diario deportivo italiano 'La Gazzetta dello Sport', esta ampliación del contrato conllevaría también un aumento de su salario, que alcanzaría los 9 millones de euros anuales, el triple del que tenía firmado hasta ahora.

"Estoy muy feliz de permanecer con Ferrari. Esta última temporada, pilotando para el más ilustre equipo en la Fórmula 1, ha sido un año soñado para mí", celebró el piloto de 21 años, que con su 'pole' en el circuito de Sakhir, en Baréin, se convirtió en el más joven del 'Cavallino Rampante' en conseguirlo. "No puedo esperar para disfrutar de una incluso más profunda relación con el equipo después de lo que ha sido un intenso y excitante 2019. Tengo muchas ganas de ver lo que me depara el futuro y no puedo esperar para volver a empezar la próxima temporada", añadió Leclerc, que firmó inicialmente hasta 2021.