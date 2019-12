El Dépor se encomienda a Vázquez

Fernando Vázquez recogerá en los próximos días el testigo de Luis César Sampedro en el banquillo del Deportivo de A Coruña con el objetivo de lograr la permanencia en LaLiga SmartBank, en la que el equipo coruñés figura en la última posición, con 15 puntos después de disputarse el último partido de la primera vuelva del campeonato.

Fuentes próximas a la negociación han confirmado a la agencia Efe el acuerdo al que han llegado el club coruñés y el entrenador de Castrofeito para hacerse cargo de la plantilla ya en el primer partido de 2020, ante el Numancia, previsto para el mediodía del 5 de enero en Los Pajaritos. El equipo soriano ocupa la sexta plaza de la clasificación, con 32 puntos.

La intención del club gallego es que el técnico sea presentado esta misma semana y el sábado, en la vuelta del equipo a los entrenamientos, dirija la sesión de trabajo en Abegondo para sentarse en el banquillo ante el Numancia la víspera del Día de Reyes.

Será la segunda etapa de Fernando Vázquez como entrenador del Deportivo, al que dirigió en Primera División durante los últimos meses de la temporada 2012-13, en la que estuvo a punto de lograr el milagro de salvar al equipo del descenso, pero en la última jornada cayó a Segunda División, una pugna directa con su eterno rival, el Celta, que se salvó de perder la categoría.

La siguiente campaña, en la categoría de plata, el técnico coruñés logró el ascenso a Primera, pero el club cambió de presidente en plena temporada y con la llegada de Tino Fernández en sustitución de Augusto César Lendoiro, tras unas polémicas declaraciones de Vázquez sobre el mercado de jugadores, el técnico de Castrofeito fue destituido antes de que diera comienzo la temporada.

Desde entonces, el Deportivo ha ido dando tumbos en el banquillo, por el que pasaron en los últimos cinco años y medio un total de diez entrenadores: Víctor Fernández, Víctor Sánchez del Amo, Gaizka Garitano, Pepe Mel, Cristóbal Parralo, Clarence Seedorf, Natxo González, José Luis Martí, Juan Antonio Albacete Anquela y Luis César Sampedro.

El técnico arousano reconoció el pasado viernes tras lograr su primera victoria con el Deportivo en Liga (en su undécimo partido y con un gol en el tiempo de descuento ante el Tenerife) que no sabía si seguiría o no en el equipo, algo que no dependía de él.

Un día antes, el todavía técnico del Deportivo, ya con el rumor de la destitución y la llegada de Fernando Vázquez, admitió que en el caso de se tuviera que ir, se alegraría de que él le sustituyera porque son "amigos".

Vázquez desembarcará de nuevo en el Deportivo por deseo de Fernando Vidal, el único candidato a la presidencia que, por ahora, ha dado el paso para sustituir a Paco Zas en la Asamblea de enero, en la que el todavía dirigente hará efectiva su dimisión.

Uno de los problemas del equipo deportivista es la falta de gol, que ahora mismo depende de siete futbolistas.De hecho, el centrocampista Ager Aketxe es el máximo goleador del equipo con cuatro tantos.El jugador vasco, 'pichichi' blanquiazul, anotó sus goles en cuatro de las seis primeras jornadas, uno de ellos de penalti. Aketxe pudo haber terminado el año con cinco goles, pero falló una pena máxima en el partido con el Tenerife (2-1). No obstante, lo compensó participando activamente en el primer tanto del Deportivo en ese partido, obra del venezolano Christian Santos, y dio la asistencia del segundo a Peru Nolaskoain.