Mucho ruido y pocas nueces en O Carballo

El Atios suma su segundo partido sin marcar y sin ganar. Ayer empató contra el Xuventude Sanxenxo en un lance con muchas ocasiones, pero sin goles. Desde el principio los locales dominaron el partido, mientras que los visitantes esperaban en su área buscando salir a la contra. Fue un choque muy trabado, con numerosas faltas. Aún así, los locales pudieron adelantarse en el marcador con ocasiones de Mintegui y de Joni, que fueron muy bien resueltas por el meta visitante Vivar.

En la segunda mitad no cambió el guión del partido, con los locales volcados en ataque y los visitantes metidos en su campo. Pero el Atios no acertó ante la meta contraria, la defensa y Vivar rindieron a un gran nivel, e incluso estuvieron a punto de llevarse los tres puntos. Cuando ya se había cumplido el minuto 90, los de Sanxenxo pudieron marcar en la última jugada pero una espectacular intervención de Diego a lanzamiento de Emilio evitó la victoria visitante "in extremis".

El Atios sigue líder de la clasificación con 34 puntos.