El Porriño PBB se despide a lo grande

El Porriño PBB despidió el año con una victoria que le permite compartir la segunda plaza del grupo, aunque con otros tres equipos. No obstante, lo importante es que los puestos de descenso los deja ahora a cinco victorias, ventaja muy importante, teniendo en cuenta que todavía faltan dos jornadas para finalizar la primera vuelta del campeonato.

No fue un partido fácil para los jugadores entrenados por Jenaro Alonso. El Culleredo conseguía controlar el juego interior, y los porriñeses no estaban cómodos. A pesar de ello, el equipo local conseguía llegar al final del primer cuarto con tan solo cuatro puntos de desventaja. Mejoraron las cosas en el segundo cuarto. Los porriñeses conseguían hacer buenos porcentajes de tiro, pero no conseguían darle la vuelta al marcador, llegando al descanso con un punto por debajo en el marcador, 28-29.

Tras el paso por el vestuario el Porriño PBB salió mucho mejor y se puso por delante en el marcador, aunque debió sufrir hasta el final para hacerse con el triunfo.