El Club Vigo cae en la trampa del Miajadas

Era un partido trampa el de ayer para el Club Vigo Voleibol, que cayó derrotado ante un equipo que acaba de llegar a la categoría. El partido realizado por los vigueses fue malo y en ningún momento dieron sensación de poder traerse los tres puntos en disputa.

El primer set comenzó con un Club Vigo muy metido en el encuentro, algo nada habitual en ellos ya que siempre que juegan fuera de Coia tardan en entonarse. Las diferencias aumentaban a medida que transcurría el set y rápidamente se pusieron con cuatro puntos arriba (3-7). Pero esta diferencia los locales la enjugaron pronto para llegar a empatar el set a 17 puntos. A partir de ese momento los errores visitantes comenzaron a salir a la luz y el Miajadas no tuvo contemplaciones, anotándose el primer set.

El segundo comenzó con los locales lanzados y pronto se pusieron con un parcial de 4-1, lo que obligó al técnico vigués a solicitar su primer tiempo muerto. No reaccionaron los olívicos, que veían cómo su rival aumentaba las diferencias e incluso las aumentaba (9-5). El trabajo defensivo de los olívicos no era efectivo y los técnicos vigueses se desesperaban en el banquillo viendo que el trabajo de la semana no daba los resultados esperados.

El tercer parcial comenzó con un Club Vigo más positivo que en los sets anteriores. Se pusieron por delante con una diferencia de cuatro puntos (1-5), renta que supieron mantener para llegar a 6-10. En ese momento se atascaron los vigueses consiguiendo los locales empatar el set a 10 puntos. A partir de ese momento los empates se sucedieron en el marcador y solamente los vigueses lograron despegarse dos puntos cuando el set finalizaba. Esa diferencia fue la que marcó el final del parcial y, como consecuencia, un set en el marcador vigués.

El cuarto set estuvo muy igualado desde el inicio y después de sucesivos empates, llegando a estar igualados a 22 puntos, fueron los locales los más acertados a la hora de definir los últimos puntos lo que supuso una apretada derrota en el set y un 3-1 en el marcador final.

Ahora toca descanso navideño, algo que los jugadores vigueses necesitan, tanto para recuperarse físicamente como para coger energías de cara a afrontar el nuevo año.