El Magope Seis do Nadal cerró el año con un empate en casa ante el Carnes do Ribeiro, en un partido dominado por los locales, que no supieron cerrar. El choque estuvo igualado hasta el 5-5 (min. 8), tras el cual el entrenador vigués solicitó tiempo muerto. Se fueron al descanso con ventaja (15-11). En la segunda mitad, nada cambió. El conjunto vigués se atascó en ataque y en el minuto 59 Juan Sotelo logró el gol del empate (27-27).