El Iberconsa reta a otro gigante

Después de la sensacional victoria conseguida ante el Mideba Extremadura hace apenas siete días para cerrar el año en el Pabellón Pablo Beiro, el Iberconsa Amfiv quiere más. En el último encuentro del año y de la primera vuelta en la División de Honor de baloncesto en silla de ruedas tiene la oportunidad no sólo de consolidar la cuarta plaza arrebatada el pasado sábado a los extremeños sino también de finalizar en una increíble tercera posición el tramo inicial de la competición. Para ello, tendría que imponerse a domicilio al Bidaideak Bilbao, que, precisamente, ocupa esa actual tercera plaza. No será nada fácil debido al enorme potencial del conjunto vasco pero los vigueses no descartan la posibilidad de hacerse a sí mismos un inesperado regalo navideño anticipado. Porque, además, la enorme igualdad existente en una competición tan disputada como la División de Honor española podría provocar que, en caso de no ganar en Bilbao y en función del resto de resultados de la jornada, acabasen la primera vuelta en la séptima plaza.

Pese a que todo el mundo en el Iberconsa Amfiv sabe que ganar en Bilbao ante uno de los equipos llamados a pelear por todos los títulos esta campaña será complicado, las buenas sensaciones de las últimas jornadas y sobre todo el reciente triunfo ante otro de los favoritos a luchar por la Liga como el Mideba Extremadura invitan al optimismo. "El equipo ya lleva compitiendo bien varias semanas, trabajando muy bien atrás y en ataque aportando bastantes jugadores. Es síntoma de que poco a poco cada uno va encontrando su sitio y cogiendo confianza", reconoce el técnico César Iglesias, quien añade que "a ver si somos capaces de competir en Bilbao esta semana ante un gran equipo y seguir en la línea en la que estamos".

Al buen trabajo defensivo que ya estaba realizando, el Iberconsa añade ahora una aportación coral en ataque y un mayor acierto en los momentos decisivos como argumentos para su mejora en los resultados. En ese sentido, Iglesias subraya la ventaja de tener a todos sus jugadores enchufados sin importan quién meta los puntos. "Es bueno tener a todos metidos pero no sólo en el trabajo de anotación sino también en defensa, en el man out, en la presión en toda la pista... Hay jugadores que son básicos y que a lo mejor no suman ni un punto pero sin ellos no competiríamos".

Además, después de varias semanas sin poder hacerlo por los diferentes compromisos o convocatorias de las selecciones nacionales, César Iglesias ha dispuesto al fin de una semana completa de trabajo con el grupo. Respecto al rival, destaca que "es un equipo plagado de jugadores de gran nivel, internacionales, con referencias claras tantos en el exterior como en el interior, con jugadores de mucho tamaño y que está en la línea de lo que puede ser un Ilunion, Albacete o Mideba. Es un equipo hecho para competir por estar arriba".