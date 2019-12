Duelo en la zona alta entre Rodosa Chapela y Granitos Ibéricos

El Rodosa, en lo alto de la tabla, recibe al Granitos Ibéricos Carballal, que el pasado fin de semana hizo un partido impresionante contra el Lanzarote (23-24).

El preparador del Rodosa, Fran Teixeira, destacó precisamente que el Carballal "es un club que está trabajando muy bien y eso va a tener sus frutos". Así, enfrentan este partido con el máximo respeto al Carballal "que la semana pasada mereció ganar al Lanzarote. Sabemos que tenemos que estar muy concentrados si queremos ganar".

Por su parte, el entrenador del Carballal, Fran González, tampoco escatimó elogios con su rival: "Tiene muy buen equipo, es uno de los claros candidatos a estar arriba al final de temporada". A pesar de que tienen algunas bajas, González asegura que los suyos saldrán "a pelear e intentarlo, como hacemos siempre". El Granitos Ibéricos lleva tres derrotas consecutivas en Liga, mientras que el Chapela ha sumado siete jornadas consecutivas sin perder (seis victorias y un empate).

Magope Seis do Nadal-Ribeiro

El Magope Seis do Nadal tratará de cerrar el año con una victoria contra el Carnes do Ribeiro y sumar así la cuarta consecutiva en Liga. Los vigueses afrontan el partido con las bajas de Christian, Kike y Abraham, pero sin excusas y con ganas de seguir sumando de dos en dos, como han hecho en los últimos partidos. El Carnes do Ribeiro está en la zona baja de la tabla, aunque su rendimiento ha mejorado sensiblemente, ya que comenzó con muchas lesiones y ya ha recuperado a varios jugadores.

Emb. Lalinense-Saeplast Cañiza

Complicada salida para el Balonmán Saeplast Cañiza, que tendrá que enfrentarse al líder de la categoría, el Embutidos Lalinense, en su cancha. Pese a la dificultad del choque, el preparador del BM Cañiza, Pablo Blanco, aseguró que "llegamos a este partido en un buen momento. La victoria de la semana pasada, además de una inyección anímica, nos aporta tranquilidad para enfrentarnos en su campo al equipo más sólido de la Liga". Los visitantes llegan a este partido con las bajas de larga duración de Toné y Carrera.