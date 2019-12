"Hemos jugado como si fuesen de Primera"

Óscar García resolvió a tiempo los problemas personales que, a priori, iban a impedirle dirigir a su equipo en el encuentro de Copa del Rey y se sentó en el banquillo. El técnico compareció a la conclusión del partido satisfecho por haber cumplido el objetivo: "Estoy muy contento de la actitud de todos mis jugadores, que han salido al campo desde el inicio como su jugásemos ante un equipo de Primera División".

Respecto a la falta de gol de su equipo, que aunque dominó desde el inicio y generó llegadas, mostró falta de puntería, comentó el técnico celeste que "hemos tenido ocasiones y una actitud muy buena. El rival era un equipo que estaba muy bien organizado defensivamente, con jugadores con experiencia, no se han desarmado en ningún momento y al principio nos ha costado encontrar espacios". Insistió el técnico del Celta en que "sabíamos que no iba a ser un partido fácil, pero el equipo ha tenido una buena actitud. El contrario ha estado a merced nuestra en todo momento, prácticamente no han pasado del medio campo y no han tirado una sola vez a puerta".

Bericat

Por su parte, Rafael Bericat, técnico de la Peña Azagresa lamentaba al final del encuentro que su equipo no hubiese podido conseguir el triunfo ante "un gran equipo", aunque destacó que "les hemos puesto las cosas difíciles. Mi equipo ha hecho un gran trabajo en defensa y ellos, aunque tenían la posesión, no conseguían marcar. Han tenido que esperar hasta las postrimerías de la primera mitad para romper el cero a cero y eso ha sido gracias al trabajo y la actitud de mis hombres".

Insistió Rafael Bericat en la buena actitud de sus jugadores que "no se han venido abajo tras el gol encajado y en la segunda mitad han segundo luchando hasta el final, Ya sabíamos que no iba a ser fácil".