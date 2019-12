Más problemas fuera que dentro

Mientras en los alrededores del Camp Nou se producía disturbios entre los Mossos d'Esquadra y algunos de los manifestantes de la movilización organizada por Tsunami Democràtic, el ambiente del clásico disputado en el Camp Nou fue reivindicativo sin apenas afectar el desarrollo del encuentro.

Sólo en una ocasión se tuvo que interrumpir el encuentro, cuando varias decenas de pelotas de plástico amarillas fueron lanzadas por algunos aficionados desde la grada del Camp Nou en el minuto 55 de un partido sin chispa en el césped.

Los miembros de seguridad del estadio, mucho más numerosos que en otras ocasiones, actuaron rápido para retirar las pelotas que alcanzaron el terreno de juego.

Aunque como siempre el club había preparado un mosaico que cubría todo el Camp Nou con los colores azul y grana en ambos goles y los de la 'senyera' en el lateral y en la zona de tribuna, un segundo mosaico, el de 'Spain sit and talk', fue también protagonista al inicio del Clásico entre el Barcelona y Real Madrid.

Sin embargo, la reivindicación independentista no llegó a cumplir sus objetivos. La plataforma anónima Tsunami Democràtic reconoció que la "gran acción" que habían preparado para difundir el lema "Spain, sit and talk" (España, siéntate y habla) durante el clásico "no ha sido exitosa" debido a la actuación policial.

En un comunicado difundido en las redes sociales, esta plataforma independentista, investigada en una causa por terrorismo abierta en la Audiencia Nacional, asegura que no pondrá "excusas" porque tenían prevista una "gran acción" para "reforzar" la presencia de su lema en el estadio, que no han podido llevar a cabo con éxito debido a la intervención de los Mossos d'Esquadra. Por contra, Tsunami celebra el "éxito" de haber logrado que el lema "Spain, sit and talk" haya acaparado, a su juicio, la atención mediática durante los días previos al clásico y que han logrado que el lema estuviera presente, aunque en menor medida de lo planeado inicialmente, en el campo y las gradas.

Los problemas estuvieron fuera del estadio donde durante el partido se produjeron serios incidentes que hicieron que al menos 46 personas necesitasen asistencia sanitaria, todas ellas de carácter leve, por lesiones sufridas en los disturbios junto al Camp Nou durante el clásico, en los que los Mossos d'Esquadra han cargado y disparado proyectiles de "foam" mientras radicales incendiaban contenedores.

Según ha informado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), de los 46 heridos atendidos, ocho de ellos han requerido un traslado a un centro sanitario en las cercanías del Camp Nou.

Tras una tarde en la que la protesta convocada por la plataforma anónima Tsunami Democràtic ha discurrido con normalidad, tras reunir a unas 5.000 personas, según la Guardia Urbana, algunos radicales han tomado la calle en los alrededores del Camp Nou, en pequeños grupos, donde han cruzado contenedores y les han prendido fuego.

Los Mossos d'Esquadra han efectuado varias cargas y han lanzado proyectiles de "foam" para intentar despejar la zona y han logrado que, al finalizar el partido, la situación se normalizase.