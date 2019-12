La Gallega aumenta sus cuotas

La Federación Gallega de Atletismo ha incrementado la mayoría de sus cuotas. Tal encarecimiento no ha repercutido en varios casos en el coste final de las licencias gracias a la bajada del seguro. Joaquín Pérez, rival en las últimas elecciones del presidente, Isidoro Hornillos, critica este segundo año de subida, que entiende que obedece a la necesidad del organismo de remediar sus deudas. Pérez se opondrá a la medida en la asamblea general, que se celebrará en Santiago el 28 de diciembre.

La asamblea debe refrendar o rechazar los plazos y procedimientos de las licencias de 2020, aprobados por la comisión delegada en sus reuniones del 21 de septiembre y el 4 de noviembre. La tramitación de las licencias está abierta desde hace semanas. Cualquier modificación obligaría a devoluciones a los que ya han sacado la suya. Pero no parece lo probable en una asamblea que controla perfectamente Hornillos, presidente desde 2006 y reelegido en 2018 con 33 votos a favor, tres en blanco y ningún voto contrario.

Su condición minoritaria no arredra a Joaquín Pérez, dispuesto a clamar contra la subida de las cuotas. "El estado de precariedad económica en la sociedad gallega sigue en aumento, el paro que no disminuye tiene trazas de subir aún más... Todo eso no le preocupa a la cúpula de la Federación Gallega ni a sus cómplices necesarios para seguir esquilmando a clubes, atletas y entrenadores de Galicia". El vigués, en su escrito a los demás asamblearios, recuerda que los dirigentes federativos "hace un año ya aplicaron un incremento medio de un 30,25 % al precio de las licencias, lo que con sus mentes prodigiosas justificaron en que la temporada iba a ser dos meses más larga -debido al proceso electoral-. Ahora que la temporada vuelve a ser de 12 meses, les aplican a las mismas un incremento aún mayor".

El análisis de la subida, en el caso de los clubes, no admite matices. Sus licencias pasan de 189 euros a 250 en División de Honor; de 132 a 200 en Primera; de 96 a 150 en Nacional; de 72 a 100 en Autonómica. Incrementos de entre un 32,27% y un 56,25%.

En el caso de los atletas, las cuotas en sub 23, sub 20 y sub 18 quedan congeladas en 25 euros. Suben de 25 a 35 en sénior y master; de 10 a 12 en sub 8, sub 10 y sub 12; de 10 a 15 en sub 14 y sub 16; en total, subidas de entre el 20% y el 50%. Las cuotas de entrenadores y jueces también suben.

Es cierto que en varias categorías, el desembolso final del atleta es menor. Las federaciones autonómicas han negociado sus seguros en bloque, obteniendo mejores precios (en sénior, por ejemplo, se reduce de 40,07 euros a 32,81). Pérez considera que esa rebaja debería haber beneficiado a los atletas y denuncia que la Federación Gallega, aunque la negociación fuese común a nivel nacional, estaba obligada a abrir una puja con al menos tres ofertas al tratarse de una contratación superior a 9.000 euros.

La subida de cuotas es uno de los puntos del plan de saneamiento que la comisión delegada aprobó en diciembre de 2018. "Obviamente esto se podría revertir el próximo día 28 en la obligada asamblea, pero para eso los miembros, especialmente los clubes, tienen que querer hacerlo. ¿Lo harán? El Comesaña Sporting Club desde luego votará para revocar estos abusivos incrementos implementados además de manera totalmente irregular", anticipa Pérez.