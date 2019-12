Amarga resaca

Dura resaca, la vivida ayer por la plantilla del Coruxo tras la cruel, e injusta, eliminación de la Copa del Rey. Michel Alonso decidió que los jugadores se tomaran el día de descanso para volver esta mañana a los entrenamientos, y celebrar en el campo de O Vao una comida de confraternidad para hacer más fuerte un grupo que está sorprendiendo.

En el día después los jugadores se relamen la heridas. Si en la plantilla hay una voz autorizada, esa es la del capitán, Antón de Vicente, que lleva siete temporadas vistiendo la camiseta verde. "Yo fui el último en entrar ayer al vestuario", indicó Antón, "y el silencio era absoluto, pero después comentamos las diferentes jugadas del partido. La verdad es que la sensación que nos quedó fue impotencia por haber dejado todo en el campo, por habernos vaciado, por haber puesto fútbol también, que creo que hicimos un auténtico partidazo y orgullo por el grupo que formamos este año el equipo, tanto el cuerpo técnico, como las personas que están cerca del equipo, como los jugadores. Orgullo porque creo que somos una piña, el año pasado no había esa sensación y este año sí que la hay, que todos remamos en la misma dirección, nos llevamos espectacular y lo que vivimos el martes, sobre todo por la heroicidad de la prórroga con nueve jugadores, fue espectacular. En parte esa importancia y en parte el orgullo de formar parte de este grupo".

El capitán del Coruxo alucinó con la respuesta del colegiado cuando señaló el punto de penalti y todos los jugadores fueron a protestar. "La conversación que tuve con el fue", prosiguió el capitán del Coruxo, "qué estás pitando, te has equivocado; y el me dice, sí sí, vuestros penaltis son y los de los demás no. Entonces pasé a decirle si me estaba vacilando, me parece una vergüenza, esto es lamentable, te has equivocado, pero él ya tenía la decisión tomada. Más que el penalti, la sensación que te queda, y yo no hablo de los árbitros pero esta vez lo voy a hacer porque considero que nos ha perjudicado en cuatro ocasiones gravemente. Una es el penalti, que es la más determinante y que es la que origina todo lo que vino después, fue bochornoso, e incluso los jugadores del Mirandés decían pero qué ha pitado. Eso en Segunda no se pita en la vida, y el árbitro es de Segunda. Lo segundo la expulsión de Yebra, que para mí es muy rigurosa. Después del penalti y la expulsión un jugador le protesta y lo expulsa sin faltarte al respeto ni un momento; y la cuarta es el penalti pitado, que después el línea levanta el fuera de juego. Yo estoy viendo la jugada y levanta la bandera después de que el árbitro pite el penalti. Hay que dejar acabar la jugada, pero una vez que se pita el penalti es cuando el línea levanta la bandera. Es todo un poco raro. Yo no digo que haya sido adrede, ni mucho menos, que los árbitros tienen un porcentaje de error muy inferior al de un futbolista, que se equivoca mucho más que un árbitro, pero sus decisiones tienen más importancia en el partido".

Aunque pudiera parecer que la situación podría pasarle factura a la plantilla, Antón tiene claro que "vamos de menos a más en todos los sentidos, tanto en juego, en dinámica como en lo anímico. Creo que tenemos un muy buen equipo, que cada vez hace mejor fútbol, y cada vez propone más en los partidos. Es cierto que eso nos lleva a penalizar un poco atrás, porque nos generan ocasiones, pero creo que los mejor del Coruxo está todavía por llegar, sin duda. Ojalá hayamos enganchado lo suficiente a la gente, tanto a los padres de los niños que juegan en las categorías inferiores, a los niños, como a gente que haya podido haber venido a ver el partido y se crea ambiente para sacar los partidos de cada, porque si los sacamos y traemos algo fuera de casa, creo que podemos hacer una temporada histórica".

La gran entrada del marte fue uno de los hechos más destacado al jugarse el partido un martes a las cuatro de la tarde. "Fue impresionante. Yo llevo siete años en el club, creo que soy el jugador que más años llevo, y es la primera vez que veo algo así,. La gente nos llevó en volandas. Cuando te faltaba esa pizca de fuerza te la daban desde fuera. Cómo vivieron el partido, en cada jugada. El partido de ayer es para sentirse orgulloso del Coruxo".