"Soy claro, el Mirandés pasó gracias al árbitro"

Michel Alonso, entrenador del Coruxo, no se mordió la lengua al afirmar que "creo que el Mirandés pasó gracias al árbitro, si no no pasaba, más claro no puedo ser". Alonso quiso comenzar la rueda de prensa resaltando el "trabajo de mis jugadores, que fue encomiable en igualdad numérica, en inferioridad, hasta tuvimos ocasión de marcar con dos jugadores menos contra un equipo de Segunda División. El resto lo visteis todos, lo podéis jugar, yo soy una parte interesada y ahora no estoy en las mejores condiciones para juzgar lo que pasó. Se vio un Coruxo que tuvo el balón, en igualdad numérica fuimos capaces de dominar el partido. Sabiendo que teníamos que controlar sus contras, que nos estaban haciendo daño ahí, lo corregimos y estuvimos cerca de que el partido no llegara a la prórroga. Luego tenemos que afrontar una prórroga, no cubrimos la convocatoria, con dos jugadores menos, es muy complicado. Aún así, hay una acción dudosa, creo que deberían de darnos el pase igual".

"Hay una parte", prosiguió el entrenador del Coruxo, "que seguro que los jugadores dijeron algo, seguro, no digo que no, pero hay esa parte de que te meten un gol, de penalti, la gente protesta, y no hay la psicología deo ver para otro lado. No, te pito el penalti y aún encima tú y tú fuera. Daban ganas de irse, de recoger y marcharse para casa, pero es que aún dominamos con nueve. Tuvimos opciones, casi como ellos. Hoy me parece la hostia. Lo único tal es que no pasamos. El resto, encantado, contento".

"Yo resaltaría al equipo", finalizó el entrenador del Coruxo la rueda de prensa, "pero el cómo es importante, y me vuelvo a agarrar al fútbol. El equipo está jugando como el mejor de la categoría, pero no conseguimos clasificarnos para la siguiente ronda".