Andoni Iraola: "Por su esfuerzo, merecían pasar ellos la eliminatoria"

El entrenador del Mirandés comenzó la rueda de prensa en el campo de O Vao diciendo que "antes de empezar me gustaría felicitar al Coruxo, creo que se han merecido pasar ellos, sinceramente, por el esfuerzo que han hecho, pero esto es el fútbol. Hemos conseguido marcar los goles, esto es Copa y lo importante es pasar a la siguiente ronda, pero no podemos estar contentos porque hemos cometido errores que en otras condiciones nos hubieran eliminado. Nos costó mucho mover el balón. Al final es cierto que el campo no estaba en las mejores condiciones, pero teníamos que haber encontrado más superioridades. El gol ha llegado en situaciones que teníamos que haber forzado más, por superioridad por banda, poner más balones al área, hemos querido asegurar más el balón y muchas veces quieres jugar de una forma contra nueve y hay que seguir insistiendo, pero no hemos estado bien".

Sobre las polémicas del partido, el técnico indicó que "creo que su tercer gol es una falta clara a Mario, el último penalti que nos ha pitado a nosotros, por el que protestó la gente, igual no ha sido, no lo sé, no sé si el agarrón a Marcos es suficiente o no, pero nosotros nos tenemos que centrar en lo nuestro y al final lo que más me preocupa son los penaltis que nosotros hemos cometido, que yo creo que han sido los que hemos hecho, y si no hubiera sido por el fuera de juego hubiéramos cometido otro, y eso a mí como entrenador es lo que más me preocupa", concluyó Iraola.