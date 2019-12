Nueva cita histórica para el Acanor

El Acanor Novás enlaza citas históricas a toda velocidad sin plegarse a la sensación de rutina. El cuadro rosaleiro aún paladea su victoria en casa del Teucro (24-35) y ya hoy recibe al Ángel Ximenez (20.45) en el partido de ida de la tercera eliminatoria de la Copa del Rey. La vuelta, el viernes en Puente Genil parar cerrar el mejor año en la historia del club.

A la primera permanencia en Honor Plata, firmada bajo mando de Isma Martínez en la tercera estancia de la entidad en la categoría, le ha seguido media campaña brillante a las órdenes de Quique Dóminguez. El triunfo en un derbi que apenas había soñado con disputar supone el cénit. "Es difícil de creer", admite el presidente, Andrés Senra. "Yo, sinceramente, era optimista con sacar un buen resultado pero cómo fue no lo esperaba nadie. Al Teucro le pasó factura la presión, no saber jugar con cuatro o cinco goles en contra y los fantasmas de lo que le sucedió con Cisne o en Bordils unos días antes. Nosotros no tuvimos ningún bajón en el que pudiesen reducir y ponernos nerviosos. Partido muy cómodo, la verdad", concluye entre sorprendido e incrédulo.

Quique Domínguez, pese a su dilatada experiencia, ex además de Teucro como jugador y técnico, no resta importancia a lo sucedido: "Ha sido una victoria muy valiosa. Ganar fuera de casa en esta categoría está muy caro. Y cómo lo hicimos, con un partido tan serio y completo en todos los aspectos del juego, con tanta autoridad del minuto 1 al 60, nos deja lógicamente satisfechos. Merecimos con creces esa victoria. El desarrollo del partido nos fue reforzando y al Teucro le hizo perder confianza". Agradece además el apoyo de 300 aficionados rosaleiros: "Estuvimos muy arropados por nuestro público, que también ganó con claridad el partido en la grada. Es uno de esos fines de semana bonitos, para recordar en el futuro".

La clasificación sitúa al Acanor octavo, a un solo punto del play off de ascenso, pero también con solo dos de ventaja sobre el puesto de promoción de permanencia. "Las dos últimas victorias nos han hecho escalar en la clasificación. Nos vemos con unos cuantos equipos por detrás", retrata el entrenador. "Pero esto está tan reñido y apretado que en dos semanas pasas de estar octavo a decimotercero. Creo que la enorme igualdad se va a mantener así durante todo el campeonato. En cada jornada habrá mucho en juego. Hay que mantener la regularidad y por otro lado ser ambiciosos, sabiendo que la permanencia estará carísima igual que el play off; a lo mejor en tres puntos está la diferencia".

Senra también contiene la euforia. "Con estos resultados, en otra temporada estaríamos un poco holgados. Y este año no nos podemos despistar. Esta liga será larga e igualada. No sabría decir qué equipos lucharán por jugar la fase y cuáles por no descender", reconoce.

La buena situación liguera permite distraer energías en la Copa del Rey, aunque en realidad Quique ya apostó con fuerza en las dos primeras eliminatorias, a partido único (33-30 al Torrelavega y 29-23 al Nava, ya rival de Asobal) y la tercera, a doble partido, llega justo antes del parón navideño. El entrenador pontevedrés tiene a toda la plantilla a su disposición. "Es una competición que nos gusta, que queremos disfrutar", refrenda Quique. "Ahora las posibilidades son más difíciles a doble partido y contra un Puente Genil que llega en un gran momento; un equipo que ha crecido muchísimo en estos tres meses y pico de competición en Asobal (ocupa la décima posición). Están jugando francamente bien, muy sólidos y fuertes. Pero vamos con ganas de pelearles la eliminatoria. A ver de qué somos capaces en este primer partido. Ojalá lleguemos al de vuelta con cierta ventaja. Seguro que el equipo estará a la altura".

"Sería seguir haciendo historia, quemando etapas y capítulos que no hace mucho tiempo no se pasaban por la cabeza de nadie", argumenta Senra. El Ángel Ximénez ha viajado con antelación. Ayer se entrenaba en O Rosal. "Ya han dicho que le van a dar valor a esta Copa. Pero nosotros no tenemos ningún tipo de presión y venimos con la moral alta. Si jugamos nuestro balonmano, por lo menos el público va a disfrutar".