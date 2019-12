Una semilla que florece en el Ifevi

La Fiesta del Judo Infantil celebró ayer su 27ª edición en un Ifevi completamente abarrotado y con más de 1.500 niños realizando sus técnicas en los 29 tatamis instalados para la celebración de uno de los eventos deportivos más importantes y numerosos de los que se celebran en la ciudad.

Sonrisas, diversión y algo de nervios también presidieron una jornada en la que los más pequeños demostraron ante sus familias todos los conocimientos adquiridos durante el año. La cita congregó a un millar y medio de pequeños deportistas pertenecientes a clubes y colegios de la provincia, en su mayoría de Vigo, que lograron un año más celebrar un evento de récord.

La Federación Gallega de Judo y el Club Asociación Deportiva Famu De Frutos, organizadores del evento, cumplieron todos sus objetivos tanto de participación y horarios como de éxito y espectacularidad y lo han hecho por vigesimoséptimo año consecutivo.

La jornada se inició a las 11:30 horas y por los 29 tatamis pasaron todos los participantes para demostrar, ante la atenta mirada de sus entrenadores y, sobre todo de sus familiares y amigos.

El evento estuvo presidido por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que recibió de manos del presidente de la Federación Gallega, Mario Muzas, un reconocimiento en agradecimiento a su apoyo a este deporte. "El judo es un deporte de nobleza de competición, de fuerza, equilibrio y de deportividad", dijo el alcalde. "Yo os quiero felicitar a todos los que estáis practicando judo, por lo que hacéis, por vuestro trabajo, dedicación y entusiasmo y os lo voy a decir como a mí me gusta: ¡Sois los mejores y las mejores judokas del mundo", continuó el regidor.

Caballero se dirigió a los niños para pedirles que sigan haciendo judo porque "quiero veros pronto practicándolo en las Olimpiadas y en los campeonatos, quiero ver el espíritu del judo de Vigo ocupando todo el espacio deportivo de España y para eso hay que entrenar, practicar, dedicarse", añadió. "Quiero felicitar a todos los clubes por vuestro trabajo de formación para que vuestros alumnos sean más y mejores ciudadanos, para que estudien y para que hagan judo y deporte". Así también quiso felicitar "a los que todos los años, con gran esfuerzo, organizáis esta magna y gran reunión, que es la más importante reunión del deporte que se hace en Vigo. Nos queda un largo camino para seguir cooperando y para seguir haciendo judo", y concluyó con un mensaje hacia la grada: "A los que estáis en la grada, mamás y papá , abuelas y abuelos, vosotros sois los campeones".

El secretario xeral para o Deporte de la Xunta, José Ramón Lete, también recibió un reconocimiento de la organización. En su discurso, Lete quiso referirse a los judokas gallegos que estos días compitieron en Quingdao en el Master de China. "Solo 36 judokas de todo el mundo estaba en China, de los que ocho son españoles y de los que seis son gallegos". El secretario xeral precisó, además, que "cuatro son del Famu". "Son lo mejores del mundo: Niko, María, Laura y Fran", añadiendo que "Sara es de Lugo y Alberto de Finisterre", proclamó. "Pero, dicho esto, es mucho más importante lo que se está celebrando aquí. No hay nada hoy en toda España tan importante como este acto, ninguno". Lete quiso subrayar que "la felicidad no es la meta, es el camino" e instó a las familias que estén "comprometidos con el deporte porque creeis que así cambiáis a la sociedad y hacéis mejores a vuestros hijos y por eso os diriá que el éxito no es el resultado, no es la medalla, el éxito es el camino".

En representación de las instituciones y empresas galardonadas estuvieron también David Regades, delegado del Estado para el Consorcio de la Zona Franca de Vigo; los disputados provinciales Laura Iglesias y Santos Héctor; el jefe del Servicio de Deportes de Pontevedra Daniel Benavides; el concejal de Deportes de Vigo Manel Fernández y Arsenio Prieto, director gerente del Ifevi.

Durante el acto se premió también a los judokas más destacados del A.D. FAMU de Frutos, con especial atención a los cuatro judokas en la lucha por la clasificación olímpica (Nikoloz Sherazadishvili, María Bernabéu, Laura Martínez y Fran Garrigós). Junto a ellos, también fue distinguida la viguesa Laura Vázquez, subcampeona de Europa Cadete y medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Europeos de la Juventud. Mónica Pacheco, en representación del Club Baixo Miño de A Guarda; Javier Collazo, del Galicia Sur de Vigo, recogieron las distinciones a sus clubes por su "constante apoyo y su reiterada colaboración". También fue galardonado el Colegio El Pilar Maristas de Vigo.