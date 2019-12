Carlos Viver: "Es una pena perder así, pero esta medalla abre una nueva época"

Carlos Viver no pudo ocultar su decepción, pese a destacar el excepcional trabajo de las jugadoras españolas. "Es muy duro tener que administrar una situación así, donde tienes la posibilidad de ganar y pierdes de esa manera, pero hay que felicitar a las jugadoras porque se han vaciado", señaló Viver. "El equipo no ha dado el brazo a torcer, pese a que en algún momento hemos estado un poco atascadas y eso demuestra la raza de este equipo. Lo único malo es ese final de partido, ese estar ahí y no conseguirlo. Es una lástima", concluyó Viver

"Es duro perder una final de un Mundial y digo perder, porque hemos tenido una opción, una bola para ganar un Campeonato del Mundo, algo que a lo mejor no habíamos soñado antes de empezar el campeonato y que a base de trabajo hemos conseguido llegar a tener. Es una pena, pero creo que esta medalla abre una nueva época", señaló el técnico

Un nuevo tiempo que tendrá que consolidarse, tras demostrar en este Mundial de Japón su capacidad para competir de tú a tú con los mejores. "El equipo tiene que, sobre todo, intentar ser sólido en los próximos campeonatos, porque ha demostrado que puede ser muy competitivo", añadió Viver. "Creo que tenemos que tener calma en España con la gente joven. Hay jugadoras que todavía tienen muchas cosas que aprender y mucho tiempo por delante, por lo que hay que poner los pies en el suelo".

"Aunque en estos momentos esta medalla de plata puede tener un sabor agridulce, no creo que nos dure mucho. La valoraremos en el futuro como una medalla fantástica", concluyó.