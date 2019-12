Orgullo por la nueva generación

Ha sido un auténtico partidazo, una final plena de emoción. Tanto las holandesas como las Guerreras han jugado a un nivel muy alto y han ofreciendo un bonito encuentro, que ha enganchado a los espectadores hasta el final. Las Guerreras han estado impecables durante todo el campeonato y por eso precisamente da tanta pena perder de esa manera. Si ya duele caer en una final y por un gol, así un poco más.

El análisis de la última acción dependerá del prisma con el que se observe. El sector arbitral argumentará sus motivos y ofrecerá sus excusas. Resulta claro y evidente que se trata de una acción muy rigurosa. Los árbitros son personas, se han equivocado, no pasa nada. Pero es una decisión tan errónea como trascendente. Esa medalla de oro abría paso a unos Juegos Olímpicos. No he podido evitar que me cayesen las lágrimas a la conclusión del encuentro. Empatizaba con las jugadoras de la selección. Pero ya no se puede retroceder. Es deporte.

Más allá de la polémica, se trata de un día de celebración, de estar muy orgullosas de las jugadoras y muy felices por lo que han logrado. Han hecho historia una vez más. No es solo haber ganado una medalla o haber subido al podio; se trata de haber recorrido un paso más en el deporte femenino y haber impulsado el apoyo y repercusión del balonmano.

Siempre he dicho con el corazón en la mano que nadie es imprescindible. Cada cambio generacional necesita su tiempo. Hay que dar confianza a las chicas. Parecía que el balonmano femenino se acababa con la marcha de nuestra generación. No era así. Lo que han realizado en el Mundial no ha sido fortuito, sino el fruto de mucho esfuerzo, humildad y cabezas bien amuebladas. Llevaban tiempo demostrándolo y necesitaban su maduración. El tiempo pone las cosas en su sitio. Otra generación de Guerreras está haciendo historia. Me siento muy orgullosa.

* Begoña Fernández ganó tres medallas con la selección