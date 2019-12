Laura Vázquez: "El objetivo esta temporada será el Europeo júnior"

Una de las protagonistas de la jornada de ayer en el IFEVI fue la joven promesa Laura Vázquez, subcampeona de Europa cadete en Varsovia, bronce en los Juegos Olímpicos Europeos de la Juventud y oro en la Copa de Europa de Rusia. Un palmarés que la pupila de Marcial Romero confía en engrosar la próxima temporada, en la que da el salto a la categoría júnior.

- Viene de debutar en su primer Mundial, ¿cómo califica la experiencia?

- Era mi primer Mundial y la verdad es que las cosas no salieron todo lo bien que esperábamos, pero la verdad es que me llevo cosas buenas también de ese campeonato. Haberme visto compitiendo a nivel mundial me valió para demostrarme a mí misma que puedo estar ahí y pese a que no hayan salido los resultados como yo esperaba sí que nos ha dado fuerzas para seguir trabajando y para establecer los nuevos objetivos de la próxima temporada.

- ¿Acusó quizá la falta de experiencia?

- Puede que al ser mi primer Mundial también estuviera un poco más nerviosa e igual eso afectó. Ahora tengo más experiencia y estoy segura que los siguientes saldrán como esperamos.

- Habla de los próximos objetivos de la temporada, ¿cuáles son?

- Los objetivos del año que viene pasan por quedar campeona de España y luego buscar medallas a nivel europeo y posicionarme entre las mejores a nivel mundial para ya, dentro de dos años, fijarme en el campeonato del mundo, que este año no habrá por los Juegos Olímpicos de Tokio. Ese año mi objetivo va a ser quedar campeona de Europa júnior. Por lo pronto, en febrero tenemos el campeonato de España júnior y ése será el primer objetivo. Luego ya tocará competir a nivel europeo.

- ¿Da vértigo el salto de categoría?

- No, porque ya el año pasado competí a nivel júnior para coger experiencia y rodarme y me sentí bastante bien, así que tengo mucha ilusión.

- Y ya ha manifestado que los Juegos de París de 2024 también entran en sus planes ya.

- Sí, por supuesto. El Mundial júnior, que será en Italia dentro de dos años, será como el paso previo para centrarse en la clasificación olímpica, que aunque lo veo un poco lejos el camino para llegar allí empieza ya.

- Forma parte de un club, el FAMU, que cuenta en sus filas con varios judokas que están luchando para clasificarse ya para estos Juegos de Tokio. ¿Son un ejemplo para usted?

- Por supuesto. Cuando vienen aquí hablamos con ellos y siempre nos dicen que para estar ahí hay que trabajar y esforzarse, no hay más.

- ¿Verles a ellos perseguir ese billete olímpico le anima a pensar que es un sueño asequible también para usted?

- El trabajo es el mismo y en realidad hace nada ellos estaban compitiendo como nosotros y me da esperanzas de ver que en nada podría estar ahí.

- Hace nada también era usted una judoka que participaba en esta Fiesta del Judo Infantil en la que hoy ha recibido un premio y en la que ha colaborado con la organización.

- Ver a todos estos niños hoy (por ayer) lo ilusionados que están me recuerda que yo era así y me gustaría que muchos de ellos sigan nuestro camino porque el judo es un deporte muy bonito y debería valorarse más. Estamos en el camino de que la gente lo empiece a conocer cada vez más y eso nos hace felices porque nosotros, al fin y al cabo, lo que queremos es contagiar todo eso que nos transmite el judo. Mi hermana pequeña, de once años, también está aquí y verla venir con sus amigas me hace mucha ilusión y espero que siga mis pasos.

- ¿Cree que hay más niños ahora que en la época en la que usted participaba en este evento?

- A nivel general ha ido aumentando la cantidad de niños. Cuando yo venía no éramos tantos, como mucho 20 tatamis. Ahora es increíble y me alegra mucho porque eso significa que los números van para arriba y que estamos creciendo y se conoce mucho más nuestro deporte.

- ¿Le hace sentir orgullosa ver que la cantera del judo en esta zona goza de tan buena salud?

- Mucho. Espero que muchos de estos niños quieran competir, que vean que es un buen camino, que les puede ofrecer muchas cosas y espero dentro de unos años verlos donde estamos ahora nosotros.