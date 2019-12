Una jugada a interpretar

Las Bonaventura aplican en la acción decisiva el artículo 12.2 del estatuto de la Federación Internacional, que establece que "se considera ejecutado el saque de portería cuando el balón lanzado por el portero ha rebasado completamente la línea del área de portería. Se permite a los jugadores del otro equipo estar justamente fuera de la línea del área de portería, pero no se les permite tocar el balón hasta que éste haya rebasado completamente dicha línea". La infracción, castigada generalmente con golpe franco, se agrava según el artículo 8:10 apartado C: "Si durante los últimos 30 segundos de un partido el balón no está en juego y un jugador o un oficial de equipo impiden o retrasan la ejecución de un saque del equipo contrario para evitar que sean capaces de lanzar a portería o de obtener una clara ocasión de gol, el jugador u oficial culpable será descalificado y se señalará un lanzamiento de siete metros a favor del oponente. Esto se aplica a cualquier tipo de interferencia". La discusión es si es saque de portería o acción continuada y si las manos de Ainhoa Fernández tocan el balón dentro del área.