A España se le escurre la corona entre los dedos

La selección española femenina de balonmano no pudo culminar el sueño tras perder por 29-30 ante los Países Bajos con un gol de penalti en el último segundo. La manera más cruel de acabar con las esperanzas del conjunto español, tras protagonizar una épica remontada en la segunda mitad. Pero con 29-29, la portera neelandesa Tess Wester detuvo el lanzamiento de Alexandrina Cabral, que se precipitó sin necesidad en una jugada que no pudo tener peores consecuencias. En su intento de evitar que la guardameta de los Países Bajos pusiera rápidamente el balón en juego, la intercepción de Ainhoa Fernández, que había dejado el balón muerto a manos de una compañera, fue sancionada con tarjeta roja y penalti. Lanzamiento de siete metros que Lois Abbingh no desaprovechó para permitir a las holandesas coronarse por primera vez campeona del Mundo.

Un título universal por el que España pareció pujar fuertemente de inicio, gracias a la espectacular puesta en escena de las de Carlos Viver (6-2). El seleccionador holandés, el francés Emmanuel Mayonade, pidió tiempo muerto. El equipo español comenzó a desajustarse, especialmente en ataque. Sin la posibilidad de correr, España tuvo que enfrentarse en estático a las fornidas holandesas y a la portera Tess Wester (13-16, al descanso).

El oro comenzó a antojarse casi una quimera (16-21). Pero España no estaba dispuesta a rendirse tan pronto y con el paso a una defensa avanzada 5-1 comenzó a hacer realidad lo que segundos antes parecía un auténtico imposible. Espoleadas por las paradas de Darly Zoqbi, las jugadoras españolas volvieron a encontrar la velocidad de piernas y manos para entorpecer el ataque holandés

Mejoría defensiva que unida a la irrupción en ataque de la extremo derecho Marta López permitió a España protagonizar una épica remontada que posibilitó a las "Guerreras" disponer del último balón para lograr el triunfo. Pero Cabral, salvadora con su gol final ante Montenegro, no acertó con su lanzamiento, desencadenando la expulsión de Ainhoa Hernández y el posterior penalti que dejó a las "Guerreras" a un milímetro de la gloria.