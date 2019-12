El Coruxo remonta bajo el diluvio

Michel Alonso reconoció en sala de prensa que "no tuvimos una buena salida de partido. Aunque parezca incomprensible creo que salieron ellos más adaptados que nosotros, y al final son chicos jóvenes que se pueden adaptar a esto. En el primer tiempo conseguimos adelantarnos pero no era merecido, pero si en el segundo, en donde primero nos adaptamos al campo, después nos sorprendieron con el cambio de sistema que no lo hacen habitualmente. Es algo que los rivales nos están haciendo y por lo tanto algo bueno estaremos haciendo,. En esta segunda parte, lo que vimos. Hicimos dos goles más y ahí sí que creo que fue merecido, e incluso por momentos parecía que podía ser una goleada de escándalo". Sobre el cansancio de la plantilla pensando en el partido de Copa, indicó que "vienen con un día más de descanso, son de Segunda, van en mitad de la tabla. Está claro que los jugadores necesitarían más descanso".