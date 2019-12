Tercera victoria consecutiva del Magope Seis do Nadal que hunde un poco más al Lavadores. El choque comenzó con ligero dominio local. El Lavadores se disparó con un parcial de 4-0 (11-7, min. 21). Pero reaccionó el Seis do Nadal con una gran defensa (14-13, al descanso). En la segunda parte, el Seis do Nadal salió mucho más enchufado (16-20, min. 38), aunque los hombres de Sergio Carballeira no se rindieron (19-20, min. 43). No fue suficiente.