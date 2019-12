El Coruxo quiere mantenerse fuerte en el campo de O Vao

El Coruxo inicia una nueva semana de tres exigentes partidos, sin tiempo para recuperarse, pues esta mañana reciben al Las Palmas Atlético en el campo de O Vao, y pasado mañana, de nuevo en O Vao, al Mirandés en la eliminatoria de Copa del Rey.

A tres jornadas para la conclusión de la primera vuelta del campeonato, los vigueses navegan por la zona media de la clasificación con veinte puntos, algo que en otras temporadas se podría dar como muy positivo, pensando siempre en mantener en la segunda vuelta la misma línea. Sin embargo, que a falta de estas tres jornadas se lleven los veinte puntos no es demasiado fiable, puesto que el puesto de promoción está a un punto y el descenso a tres, con lo que los habituales cuarenta y cinco puntos para salvarse pueden no llegar esta temporada.

Esa circunstancia lo saben los jugadores vigueses, que esta mañana, a una hora poco habitual, reciben al filial del Las Palmas. Un partido importante para los vigueses, puesto que además de jugar en casa, tienen al cuadro canario a un punto en la clasificación, y una victoria tendría un valor muy importante.

El equipo cerró la semana de trabajo en la mañana de ayer en las instalaciones de Fragoselo. Como es de suponer no fue una sesión demasiado intensa, y tras poco más de una hora de trabajo, y bajo un intenso aguacero, Michel Alonso mandó a los jugadores a la ducha. El agua, precisamente, es lo que más preocupa en el vestuario de O Vao para el partido de esta mañana. Las previsiones apuntan a unas horas previas con mucha agua, tal y como ocurrió hace quince días. Por lo tanto se espera un partido muy físico que obligará a dosificar esfuerzos para llegar a los minutos finales con fuerzas suficientes. Tampoco lo tendrá nada fácil el equipo canario, a quien posiblemente tampoco le viene demasiado bien un terreno de juego con tanta cantidad de agua.

Michel Alonso no dio pistas de un posible "once" inicial ante los canarios. El técnico tiene bastante dudas pues la enfermería no termina de vaciarse, por lo que decidió convocar a todos los jugadores en el campo de O Vao un hora y media antes del inicio del partido, y allí mismo comprobará el estado de varios integrantes de la plantilla, y decidirá los jugadores que formarán la convocatoria, aunque recordemos en las últimas jornadas no llegó a completarse la lista.