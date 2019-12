El Iberconsa Amfiv llama a su gente

El Iberconsa Amfiv afronta este sábado en Bouzas su último compromiso de la temporada como local y, por eso, la junta directiva presidida por José Antonio Beiro ha realizado un llamamiento a su afición para que acuda a arropar a los suyos a Bouzas, donde, además, habrá sorteos, regalos y otras sorpresas. Por si fueran pocos alicientes, lo meramente deportivo también invita a no perderse el compromiso de los vigueses en esta octava jornada, penúltima de la primera vuelta. En primer lugar, por el juego desplegado en los tres encuentros anteriores en casa por el conjunto dirigido por César Iglesias, venciendo a BSR Ace Gran Canaria y Fundación Vital Zuzenak y tuteando al Ilunion, líder invicto. Y en segundo, porque visita el Pabellón Pablo Beiro el Mideba Extremadura, cuarto en la clasificación con sólo una victoria más que los locales con lo que un triunfo del Iberconsa le permitiría arrebatarle esa privilegiada plaza y colocarse a una jornada del final de la primera vuelta en puestos de Final Four. Un lujo difícilmente imaginable antes del inicio de la temporada viendo el potencial de los rivales en una División de Honor de baloncesto en silla de ruedas que no para de subir de nivel cada temporada.

Por todos estos motivos, César Iglesias no tiene dudas de que la afición responderá al llamamiento y que se vivirá un gran ambiente en el Pablo Beiro. La entrega del equipo está garantizada para intentar despedir el año 2019 con buenas sensaciones y, si es posible, con un triunfo. "Los partidos de casa estamos mostrando a la gente un equipo con el que gusta identificarse, un equipo que trabaja, que pelea, que puede estar más o menos acertado pero que siempre lo va a dar todo en el campo", avisa el técnico del Iberconsa Amfiv.

Y así será a pesar de que las circunstancias para preparar esta importante cita no han sido las mejores debido a las ausencias de varios jugadores por compromisos con sus respectivas selecciones nacionales.

Los extremeños, después de haber completado la pasada campaña una sensacional temporada regular para pinchar luego en la Final Four, parecen haberse tomado esta campaña con un poco más de calma la liga regular y ocupan la cuarta plaza con cuatro victorias y tres derrotas en su casillero, un solo triunfo más que el Iberconsa Amfiv.