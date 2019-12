Publican un vídeo de la agresión del futbolista Nicolás Albarracín a su pareja, Natalia Camilo

Escándalo en el mundo del fútbol internacional con las imágenes filtradas del futbolista uruguayo Nicolás Albarracín zarandeando y agrediendo a su pareja sentimental, la actriz y modelo Natalia Camilo.



La también actriz Nazarena Vélez, amiga de la joven, ha sido la encargada de desvelar el vídeo de la agresión a través de su cuenta de Twitter, generando de inmediato una enorme repercusión a nivel mundial.



Tras la publicación de la grabación, la propia Natalia Camino desveló en su propia cuenta en la mencionada red social los mensajes amenazantes que le escribió el futbolista.



Albarracín, ex del Lugo en la Segunda División española y actualmente en las filas del Montevideo Wanderers de su país tras pasar también por el fútbol italiano y colombiano, ha sido apartado de la disciplina de este equipo y la policía le ha impuesto una orden de alejamiento de 500 metros.





Me tenía que callar para que no me juzguen ? Cuantas palizas más tenía que aguantar, claro que tuve que defenderme en más de una ocasión porque ya no podía más, vos no te defenderías? soy culpable de esto yo también por en vez de denunciar, permitir y callar por miedo al después pic.twitter.com/nzNMi8ud47