Irene Gómez: "El Celta fue, es y siempre será mi segunda familia"

"Han sido dos años llenos de buenos recuerdos, de buenos tratos y de mucha ayuda. Siento que el Celta fue, es y siempre será mi segunda familia, esté donde esté", asegura la martillista Irene Gómez, que a partir de enero del 2020 militará en el Valencia Esports, club subcampeón de la Liga Iberdrola. En unas declaraciones recogidas en la web del Celta Atletismo, la pupila de Hermida añade que "toda la gente de este equipo ha sabido cuidarme y apoyarme en todo momento, incluso en los peores, y estaré eternamente agradecida por todo el cariño recibido".

Ahora inicia una nueva etapa en el club valenciano. "La primera vez que supe que el Valencia Esports estaba interesado en mí fue a través de una de sus atletas, Raquel Meaños, quien contactó conmigo para ofrecerme la posibilidad de fichar por este equipo. Poco después nos llamaron tanto a mí como a mi entrenador desde el Valencia Esports explicándonos ya todo más detalladamente, y finalmente acepté la oferta", explica. "Me da mucha pena dejar el Celta porque me ha dado muy buenos momentos, pero creo que oportunidades así no las hay todos los días, y quiero aprovecharla", confiesa.

Por lo pronto, Irene Gómez seguirá entrenándose en Vigo. "A pesar de irme al Valencia creo que mi estancia aquí es la que me está llevando por este increíble camino, y mientras siga así no voy a cambiarlo". En la entrevista también comenta que ha recibido ya algunas llamadas para fichar por universidades americanas, un camino que han elegido otras atletas como la también céltica Olaia Becerril: "He recibido mensajes y llamadas de algunas agencias de becas para irme a Estados Unidos, pero, aunque me parece una oportunidad impresionante, de momento no entra en mis planes irme".