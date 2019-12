Eurocopa y Champions, en el punto de mira

Rusia acogerá los partidos de la Eurocopa 2020 y la final de la Liga de Campeones en 2021, pese a la sanción de cuatro años contra el deporte ruso por dopaje, según informó Viacheslav Koloskov, presidente honorífico de la Unión de Fútbol de Rusia. "Esa decisión no afecta de ninguna manera a la celebración a la Eurocopa 2020 y a la final de la Liga de Campeones. La decisión de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) no anula la decisión de la UEFA. No hay motivos para ello", dijo Koloskov.

San Petersburgo acogerá en junio tres partidos de la primera fase de la Eurocopa y el 3 de julio uno de los cuartos de final del torneo. Además, la antigua capital zarista acogerá en 2021 y por vez primera la final de la Liga de Campeones. La prensa rusa también especulaba estos días sobre la posibilidad de que Rusia no pudiera participar en el Mundial de fútbol de Catar (2022), aunque Moscú confía en que la FIFA mantenga su independencia de las decisiones de la AMA.

Jonathan Taylor, del Comité de Revisión de Cumplimiento, aclaró que eventos continentales como la Eurocopa de fútbol 2020 no se ven afectados por la expulsión ni tampoco la fase de clasificación para el Mundial 2022 de Catar. En caso de que la selección rusa se clasificara para ese Mundial, sin embargo, "no podrán participar, salvo que se establezca un mecanismo para que lo hagan de forma neutral", sin competir bajo la bandera y los colores de Rusia. Taylor también subrayó que si Rusia decidiera cooperar con las actuales investigaciones y rectifica su manipulación de datos "se podrían reconsiderar las consecuencias" decididas por el AMA.