El Magope se lleva un derbi de alternativas

El Magope Seis do Nadal Coia, en un partido con alternativas, se llevó el derbi vigués contra el Granitos Ibéricos Carballal. El inicio del Seis do Nadal fue fulgurante, con una muy buena defensa. Al descanso, 13-7 para los locales. El inicio de la segunda parte fue horrible para el Seis, mientras que el Carballal salió mucho mejor. Con un parcial de 7-1, lograron ponerse por delante en el marcador (13-14, min. 36). Pero el Seis do Nadal logró recuperar su orden defensivo y frenar la sangría goleadora. Durante diez minutos el partido estuvo muy parejo, hasta que el Magope, con serenidad en ataque, volvió a ponerse al frente.