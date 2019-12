Una invasión sólo para valientes

El céltico Gonzalo Basconcelo, ganador cuatro ediciones consecutivas, y de la atleta del FC Barcelona Ester Navarrete, reina indiscutible de la Invasión Celeste (con cinco triunfos) ya tienen dignos sucesores. Se trata de Celso Comesaña y de María Fernanda Martín, que ayer estrenaron su nombre en la carrera que desde los útimos seis años organiza la Fundación Celta de Vigo en el estadio de Balaídos.

Fue un gran día de fiesta, de celtismo, de diversión, pero pasado por agua. La lluvia, intermitente, fue una protagonista incómoda durante la jornada, que convirtió la carrera en una cita sólo apta para valientes.

Desde primera hora de la mañana, los más pequeños, a los que más ilusión les hacía correr dentro del estadio vigués, tomaban la salida en las respectivas carreras de chiquiceltas. Ni siquiera el mal tiempo podía borrar las caras de ilusión de los pequeños atletas, que completaban la distancia de 50 metros en la recta de Río.

Tras los más pequeños, llegaba el turno de los participantes en la carrera de 1 kilómetro, teniendo que completar una vuelta al exterior del estadio celeste, y donde Lucas Madera (3:17) y Leyre Martínez (3:26) fueron los más rápidos en sub 16. Los mejores sub 14 fueron Samuel Carracelas (3:10) e Irene Carrera (3:23) y Roque González (3:21) y Leire Brun (3:37) se destacaron como los mejores sub 12. Mario Costa (3:26) y la céltica Olivia Gutiérrez (3:37) se impusieron en sub 10.

Y, a continuación, formaban en línea de salida los participantes de la carrera absoluta. La lluvia seguía haciendo acto de presencia, de forma débil pero constante. Hasta el kilómetro seis Celso Comesaña calibró sus opciones. Se mostró cauto a su paso por el Lagares, donde el terreno estaba embarrado, pero a falta de un kilómetro ya lanzó un ataque que, a la postre resultó definitivo para firmar un tiempo de 23:41. Tras su reciente participación en el Mundial de Atletismo adaptado como guía de Susana Rodríguez Gacio, Comesaña demostró encontrarse en un buen estado de forma. Josue Moreno, con 23:49, y Pablo Carrera, con 25:05, completaron en podio.

En cuanto a la categoría femenina, la atleta del Val Miñor María Fernanda Martín, que venía de ganar la prueba de 10k de la Media Maratón de Vigo, se proclamó vencedora con un tiempo de 31:55, superando a Noemí Gómez (32:02) y a Elena Conde (32:33).