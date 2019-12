Galicia se da un festín en A Illa

Galicia continúa adelante en la duodécima edición de la Copa de las Regiones UEFA, competición reservada a selecciones autonómicas formadas por jugadores que nunca firmaron contrato profesional con ningún club. Le bastaba incluso una derrota por la mínima ante Ceuta para conseguir el primer puesto del grupo que completaba Castilla-La Mancha, pero los de Iván Cancela no especularon lo más mínimo para golear a los de la Ciudad Autónoma.

El protagonista del partido, Adri Castro, empezó desde bien temprano su recital goleador pues solo iban transcurridos tres minutos cuando aprovechó un excelente pase filtrado de Josiño para que el delantero del Ourense batiese con un certero toque la salida del portero ceutí.

Lejos de conformarse, Galicia insistió en su rumbo hacia la portería rival. La superioridad estaba siendo incontestable tanto en el control del partido como en la posesión. Josiño también vio portería, pero su tanto fue anulado en pleno vendaval de fútbol por un supuesto fuera de juego.

Ceuta estaba pasando un auténtico calvario futbolístico. Apenas pudo disfrutar del balón y tuvo que resignarse a perseguir la circulación de los de Iván Cancela. Incluso el marcador se quedó corto a tenor de las buenas situaciones desperdiciadas por Martín Lamelas y Brais Abelenda en medio del asedio.

La única situación de peligro generada por la selección dirigida por Mohamed Larbi Ahmed "Perita" tuvo como protagonista a Hamsa que recibió un balón al espacio, pero que perdió en el duelo ante Cortegoso que pudo enviar el balón a córner.

No sería hasta que quedaban cinco minutos para la llegada del descanso cuando se movería nuevamente el marcador y nuevamente con Adri Castro como artífice y Josiño Filgueira como asistente tras una transición bien llevada. Incluso le quedó tiempo a Galicia para poner otra vez a prueba al portero rival que salvó un remate de Uzal prácticamente a bocajarro.

La clara ventaja en el marcador, sumado a la sensación de manifiesta superioridad, fueron razones para justificar el bajón en el ritmo de juego de la segunda parte. Aún así fueron los de Iván Cancelo los que tuvieron el control, más aún a partir de que Íker Hurtado, máximo goleador de Tercera División, volviese a ser fiel con su cita con el gol. La acción del mismo fue generada a partir de una galopada de Aarón Rama por banda izquierda, y el lateral del Bergantiños sirvió un perfecto centro a la cabeza del delantero del Arzúa para que hiciese el 3-0 libre de marca.

El partido fue transcurriendo hacia su final conforme al guión establecido. Parecía como su cada jugador ya estuviese con la mente más puesta en no arriesgar para llegar en perfectas condiciones para su vuelta a la rutina liguera. Aún así tuvo tiempo Galicia para hacer el cuarto y que Adri Castro certificase su particular mañana de gloria con su tercer tanto en su cuenta particular. Fue tras asistencia de su compañero de club Martín Lamelas demostrando el excelente momento de forma por el que atraviesan los integrantes del líder de la Tercera División.

Después de esta primera fase disputada en O Salnés, Galicia se ha ganado el pasaporte para medirse en la fase intermedia a Euskadi a partido único, cita que tendrá lugar el 21 de febrero en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.