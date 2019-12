El Coruxo se propone dar un salto en la clasificación

El Coruxo quiere cerrar la semana de tres partidos tal y como la comenzó, con una victoria que le permitiría dar un salto en la tabla. Enfrente tendrán a un Langreo que ha ganado diez de los últimos doce puntos disputados, con tres victorias y un empate el pasado fin de semana en Pasarón. A pesar de la racha, los asturianos ocupan la plaza de promoción, a 3 puntos de los vigueses.

Los jugadores de Míchel Alonso cerraron la preparación en la mañana de ayer en el campo de O Vao, antes de iniciar el desplazamiento hacia Asturias. El técnico únicamente recupera al sancionado Silva con respecto al equipo que el miércoles jugó en Melilla, por lo que una semana más volverá a no poder completar la convocatoria de dieciocho jugadores. El equipo está acusando el esfuerzo de las últimas semanas, con tres partidos en siete días, y lo que les queda, pues aún tienen que disputar la eliminatoria de Copa del Rey, en una semana en la que jugarán domingo y martes.

Otro problema añadido es el hecho de no tener demasiado tiempo para preparar los partidos, ya que con tanto viaje casi no hay tiempo de cuestiones técnicas, ya que los entrenamientos no suelen ser demasiado largos y se busca, sobre todo, recuperar a los jugadores para que lleguen en la mejor forma posible al parón navideño.

"No cabe duda de que es una semana importante", indicó Michel Alonso, técnico del cuadro verde. "En el primer partido lo hicimos bien, con una victoria importante, y el miércoles en Melilla hicimos méritos más que suficientes para llevarnos un punto, aunque bien pudimos habernos llevado los tres", dijo. Y añadió: "Ahora viene el Langreo. Es un partido complicado, campo de hierba artificial, un equipo adaptado a su campo, con jugadores que te pueden hacer daño de formas diferentes. Pueden jugar directo, igual que pueden hacerlo a la contra, por dentro. Tienen buenos futbolistas y es un equipo de estos de mitad de la tabla de cierto nivel".