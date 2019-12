Pleno en el último segundo

Un gol en el último segundo de la lateral Alexandrina Cabral permitió a España dar un paso de gigante hacia los preolímpicos, tras imponerse por 26-27 a Montenegro, en un encuentro en el que las "Guerreras" dieron una auténtica lección de carácter. Y es que la fortaleza mental del conjunto español permitió a las de Carlos Viver remontar un partido que parecía perdido mediada la segunda mitad (23-19).

Pero cuando todo parecía más complicado, surgió el carácter "guerrero" de la selección, que sustentado en un excepcional trabajo defensivo, desarboló por completo a un conjunto montenegrino que ya se veía con la victoria en el bolsillo. Si hasta entonces España no había sido capaz de contener los lanzamientos y penetraciones de la central Milena Raicevic y la lateral Jelena Despotovic, en el tramo final del partido el conjunto español secó por completo a las jugadoras balcánicas. El conjunto español no sólo comenzó a cerrar todos los caminos del gol a Montenegro, sino, que además comenzó a provocar continuas pérdidas y robos de balón, que permitieron a España desplegar su juego de contraataque. Donde no llegó la defensa apareció la figura imponente de la portera Silvia Navarro, que culminó la remontada con un gol de portería a portería (23-24).

Ni así se relajó el equipo español, que siguió castigando cada error de las balcánicas para situarse con una renta de tres goles (23-26) a falta de tres minutos para la conclusión que parecieron sentenciar el triunfo de las "Guerreras".

Pero ni mucho menos, ya que si España se destaca por su carácter combativo, no menos peleonas son las jugadoras balcánicas, que aferradas a la portera Marina Rajcic obligaron al conjunto epañol a jugarse la victoria en un ataque final, tras igualar (26-26) el marcador.

Última acción en la que España no falló llevándose definitivamente el triunfo con un lanzamiento de nueve metros de Alexandrina Cabral, que no sólo acerca a la selección española a los preolímpicos, sino que permite soñar a la "Guerreras" con cotas mayores.

Suecia, Japón, Rusia

La selección española se medirá con Suecia, Japón y Rusia en esa segunda ronda del torneo. El conjunto español, que contará con cuatro puntos en su casillero, el máximo posible, arrancará su andadura este domingo ante Suecia, que encajó ayer su primera derrota al caer por 30-22 ante Rusia.

Dos días más tarde, el martes, las de Carlos Viver se enfrentarán con las anfitrionas, Japón, para cerrar su concurso en el segundo turno el miércoles ante Rusia, la vigente campeona olímpica, que dirige el español Ambros Martín.

Los dos primeros clasificados del grupo, que completarán las selecciones de Montenegro y Rumanía a las que España ya ha vencido en la primera fase, lograrán la clasificación para las semifinales.