El ciclista Mathias Norsgaard se fractura la tibia al ser golpeado por un coche

El joven danés Mathias Norsgaard, del equipo español Movistar, ha sufrido una doble fractura de tibia al ser golpeado por un coche mientras se entrenaba en Girona, según explicó el propio ciclista a la televisión danesa TV2.



Norsgaard, de 22 años, uno de los jóvenes fichajes del Movistar para la campaña 2020 tras las salidas del colombiano Nairo Quintana y de Mikel Landa, tendrá que estar seis meses de baja tras ser operado antes de poder debutar con el equipo español.





Very sad to tell you, I was hit by a car which drove head into me. I have suffered multiple fractures on my leg. A big reminder for all, how fragile life can be. One day you join a World Tour team, next day you're out on unknown time. But one thing is sure, I'll be back ??