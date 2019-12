La Carrera del Pavo, en el aire

Salida de la última edición del Gran Premio Pedestre do Nadal. // R. Grobas

La Carrera del Pavo, una de las citas más tradicionales del atletismo olívico, peligra; víctima colateral de la fiebre navideña que se ha desatado en Vigo. La zona habitualmente empleada por el recorrido está inutilizada a causa de la noria y otras atracciones. Se han explorado alternativas, que no han cuajado. Descartada ya que se dispute el 22 de diciembre, la fecha inicialmente prevista, se rebañan las mínimas opciones con el día 29. Lo probable es que la 58ª edición no se pueda disputar hasta 2020. Miguel Martínez Larrea, delegado en Vigo de la Federación Gallega, se resigna: "No le echo la culpa a nadie. Nos sobrepasó. Nos encontramos con este caos para bien, porque Vigo se está moviendo una barbaridad. Qué le vamos a hacer. Alguien tiene que salir mal".

El Gran Premio Pedestre do Nadal, denominación oficial de la Carrera del Pavo, ha ido adaptándose a los tiempos siempre dentro de su calendario original, preferentemente en el domingo anterior a Navidad. Ya no se regala un gigantesco pavo vivo a sus ganadores y su trazado, siempre pivotando sobre la Praza de Compostela, había sido modificado en ocasiones anteriores. El año pasado, por ejemplo, se acortó hasta 5 kilómetros para adecuarse a las instalaciones navideñas y las aglomeraciones que provocan.

Pero esta vez no parece posible. En la Alameda se han multiplicado las estructuras navideñas, presididas por la gran noria. El bullicio en la zona nunca mengua. Miguel Martínez encabezó las gestiones para buscar otros circuitos. A través de Carlos Adán planteó al Puerto la posibilidad de usar su terreno, como en las Xornadas Marisqueiras. Los responsables portuarios intentaron cuadrar su agenda. "Sé que lo intentaron. Fue una alternativa real", agradece el delegado. Las maniobras y descargas previstas el 22 impiden la realización de la carrera.

No es cuestión de plantearse otros itinerarios que alejen a los corredores del centro. Se perdería "la esencia" de esta prueba. Martínez sigue pendiente de las instrucciones del Concello y si no llegan, le planteará al Puerto el día 29. "Se nos ha venido todo encima. Vamos a ver si podemos hacerlo en los días que tenemos libres. Está todo ocupado. Nos estamos moviendo, pero lo veo muy difícil. Seguramente no salga".