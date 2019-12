Del Bosque propone al Dépor "saber vivir en la pobreza"

El exentrenador de la selección española y del Real Madrid Vicente del Bosque recomienda al Deportivo "saber vivir en la pobreza", en referencia a su situación actual en Segunda División, y "salir lo antes posible".

"Estoy al tanto de todo lo que ocurre, incluida la Segunda División. Vi el partido del Deportivo con el Lugo el otro día y al Dépor le hacen una ocasión en el segundo minuto. Son síntomas consecuencia de lo que está sucediendo, porque casi todos los de Segunda han pasado por Primera, han sido históricos, han sido ricos y hay que saber vivir en la pobreza y salir lo antes posible", dijo.

En la presentación de unas jornadas de la entidad financiera Abanca sobre la jubilación, Del Bosque también se refirió al momento que atraviesa el Celta, en posiciones de descenso.

"El Celta ha jugueteado estos últimos años con los últimos puestos y le deseo lo mejor, como para todo el fútbol gallego", sostuvo.

El exseleccionador participó en A Coruña en una charla sobre la jubilación, promovida por Abanda, en la que también intervino la piragüista Teresa Portela, la primera mujer española que participará en seis Juegos Olímpicos.

'Tardes de Júbilo', una serie de charlas sobre temas relacionados con la planificación del futuro y la jubilación para clientes de Abanca, cuenta este año con la participación de los dos deportistas.

Portela abogó por "disfrutar del camino" hacia Tokio 2020 porque "los Juegos llegan y se van". También admitió que no se recrea "mucho" en el hecho de ser la primera española que vaya a participar en seis Juegos porque vive el día a día.

"Me centro en lo que hago y ya estoy pensando en japonés. Sé que el objetivo es Tokio en agosto, los juegos, pero no me recreo en lo que he conseguido, sino que me centro en entrenar cada día para llegar en las mejores condiciones", dijo.

En cuanto a las perspectivas para Tokio, manifestó que después de haber conseguido cinco Diplomas olímpicos le "encantaría" una medalla en Japón.