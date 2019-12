El Valladares restringe las funciones de Gabi Couñago al primer equipo

Malos tiempos para la lírica en el Camiño do Fútbol, que desemboca en el campo de A Gándara. Gabi Couñago, el entrenador del ascenso en 2018, acabará el año con la sola competencia de ser el responsable del primer equipo. De llevar todo el fútbol femenino (lo que ya hacía cuando pertenecía al CCAR) a dedicarse exclusivamente al conjunto de Primera Nacional por decisión unilateral de la junta directiva que preside Doro Davila.

El conflicto con el árbitro vigués Gabriel Quintairos, que ha desembocado en los nueve partidos de sanción al técnico blanquiazul por los supuestos incidentes del Valladares-Gijón FF, parece haber dejado solo al entrenador. El club no ha emitido comunicado alguno defendiendo al técnico -ni en sus redes sociales ni ante los medios de comunicación- y tampoco respecto al resto de miembros de la entidad que el colegiado señalaba en el acta. De hecho, la defensa ante el Comité de Apelación será a título individual. Quintairos, más allá de si sus aseveraciones en el acta son ciertas o no, arrastra una serie de partidos polémicos con expulsados del Valladares no solo en categoría femenina sino también en la masculina en el último año y medio.

Salvo que Apelación rebaje la pena, Couñago no volverá al banquillo hasta dentro de tres meses y medio. La decisión de la directiva se hace más extraña cuando, hoy en día, el equipo femenino, amateur, es generador de numerosas subvenciones al CD Valladares por su condición de categoría nacional. Solo con el título de Copa Deputación y la final de la Copa Vigo, la entidad ha obtenido 5.500 euros, un diez por ciento de lo que generan las féminas al club con las subvenciones públicas de Xunta, Deputación y Concello y la de la RFEF.