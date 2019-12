Sainz se une a la fiesta de Hamilton

Lewis Hamilton (Mercedes), que ya tenía asegurado su sexto Mundial de Fórmula Uno, cerró el curso a lo grande con su undécimo triunfo del año, en el Gran Premio de Abu Dabi, disputado este domingo en Yas Marina, en el que logró un 'Grand Chelem', al ganar desde la 'pole', liderando de principio a fin; y marcando la vuelta rápida en carrera. El insaciable Hamilton, de 34 años, se salió del mapa una vez más; y ganó por delante del holandés Max Verstappen (Red Bull) y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) una carrera en la que, tras concluir décimo, Carlos Sainz (McLaren) se sumó a la fiesta del inglés, al acabar sexto el Mundial; completando de largo su mejor temporada desde que corre en Fórmula Uno.

Sainz necesitaba puntuar y superar a Pierre Gasly (Toro Rosso) para concluir el Mundial en la sexta plaza. El galo fue decimoctavo. Y el talentoso piloto madrileño alcanzó el décimo puesto justo al final de la prueba, tras superar en la undécima curva de la última vuelta, en una auténtico final de infarto, a su excompañero alemán Nico Hülkenberg (Renault), que el año que viene no seguirá en la F1.

Verstappen mantuvo la tercera plaza en el Mundial, por detrás del finés Valtteri Bottas (Mercedes), que tenía asegurado el segundo y que firmó la remontada del día, acabando cuarto una prueba que afrontó desde el último puesto, sancionado por cambiar motor.

Tras otra nueva exhibición para cerrar la sexta temporada triunfal de Mercedes, Hamilton ya apunta a Michael Schumacher, único séptuple campeón de la historia, cuyas últimas grandes plusmarcas -que parecían estratosféricas hace cinco años- ya están a tiro del espectacular y excéntrico campeón de Stevenage. Que, después de haber elevado el sábado a 88 su propio récord de 'poles', ya suma 84 triunfos en la categoría reina, sólo siete menos que el alemán, convaleciente aún del grave accidente de esquí que sufrió a finales de 2013 en Meribel, en los Alpes Franceses.

Mercedes, que festejó su sexto Mundial seguido de constructores y marcó un hito al encadenar seis años ganando los dos títulos, añadió a los éxitos de Lewis la segunda plaza final de Bottas. Así que, tras firmar otra temporada de ensueño, y teniendo en cuenta que las reglas no cambiarán el año próximo, previo a la 'revolución' normativa de 2021, está claro que Hamilton intentará sentarse en la mesa del 'Kaiser'.

"Ha habido guinda en el pastel. Terminar sexto en el Mundial es algo que en la Fórmula Uno moderna, con la diferencia que hay entre los equipos, era algo impensable; más teniendo en cuenta que hay diez pilotos que han hecho diez carreras cada uno con un Red Bull (el francés Pierre Gasly y el tailandés Alexander Albon, que cruzaron caminos a y desde Toro Rosso)", comentó Sainz, de 25 años. "Aún así, con la cabeza baja y puntuando, McLaren y yo hemos logrado el sexto puesto. Lo logré en la última oportunidad, en la curva 11 de la ultima vuelta, fue muy parecido al adelantamiento a 'Checo' (Pérez, mexicano) en Brasil. Es una pasada que me haya sucedido dos veces; hoy he hecho unos cuantos adelantamientos que me han gustado".

"Hace cinco años que no lucho por victorias, ni por podios, ni nada. Sé que la Fórmula Uno mete presión por acabar sexto o séptimo, también, pero me lo quise tomar como si fuese un poco la final de un Mundial; y ver si podía seguir a Albon y a Gasly. Y ver si podía puntuar. Al final le hemos conseguido. Y estoy muy contento", declaró.