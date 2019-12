Para el técnico visitante, "llegamos a un campo con bastante agua superficie a la que no estamos acostumbrados, contra un rival que en su casa es potente y está fuerte, y no hemos sido la Peña Deportiva de otros partidos, la que a mi me gusta. En la primera parte quizás hemos aguantado bien, pero se veía que ellos estaban mucho más cómodos y tenían dominio".