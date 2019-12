Costa y Mosquera vencen en Cangas

El portugués Nuno Costa (Tambre Bike&Running) y la viguesa Sandra Mosquera (Adas Proinor) se alzaron con el triunfo en la cuadragesimosexta edición del Trofeo de Pedestrismo Concello de Cangas, organizado por el Club de Atletismo Vila de Cangas, y que contó con la presencia de cerca de 400 corredores. Ambos confirmaron su condición de favoritos en la carrera absoluta, con un trazado de diez kilómetros con salida en el muelle de Aldán y llegada al casco urbano de Cangas, en donde los atletas debían de dar un par de vueltas a un circuito urbano.

Costa, ganador en 2017 y segundo en la pasada edición, se encontró con una fuerte resistencia por parte de Jorge Puig (Club Atletismo Santiago) y del local Álvaro Prieto (Miler Running Club) en el primer tramo de la carrera. Los tres marcaron un ritmo intenso desde la salida en Aldán y alcanzaron Cangas formando un trío cabecero con seis segundos de ventaja sobre Akka Essaadaoui (Adas Proinor), que trataba de engancharse a ellos. Fue ya en el casco urbano cangués cuando las diferencias comenzaron a caer a favor del luso, que al paso por los ocho kilómetros ya lideraba la prueba en solitario, con 19 segundos de renta sobre sus dos máximos rivales. Las diferencias, en lugar de reducirse, incluso aumentaron ligeramente en los dos kilómetros postreros, lo que permitió que Costa entrase en solitario en meta marcando un tiempo de 31 minutos y 55 segundos. Por detrás de él llegaron Puig y Prieto, con dos segundos menos para el primero de ellos.

En féminas la batalla fue algo más desigual, con Sandra Mosquera revalidando el título que ya había logrado el año pasado, marcando un tiempo en meta de 38 minutos y 39 segundos. La segunda plaza fue para Beatriz Fernández (Corredoiras Bueu) a 58 segundos, y la tercera para Marina Caballero (Club de Atletismo Vila de Cangas), a tres minutos y 39 segundos. La ganadora ya había llegado en solitario al kilómetro seis, en la entrada de Cangas, con 43 segundos de renta sobre Fernández, y amplió su ventaja en el segundo tramo de la carrera. Costa y Mosquera se embolsan, además del triunfo, un premio en metálico de 300 euros, con 200 euros para los segundos clasificados y 100 para los terceros, tanto en hombres como en mujeres.

Asimismo, en el centro de Cangas se disputaron las carreras de categorías inferiores, con victoria de Samuel Corrales y Lena Currás en minibenjamines; Gabriela Bouzada y Pablo Barreiro en Sub 10; Hugo Domínguez y Sabela Castelo en Sub 12; Carlos López y Maialem Fernández en Sub 14; y Héctor Rodríguez y Aldara Fonseca en Sub 16.