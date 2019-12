Jornada importante para Rápido, Choco y Pontellas

La decimoquinta jornada del Tercera coloca al Rápido ante un reto importante, al Choco con una complicada salida y al Pontellas con un derbi de la Ría cargado de alicientes.

Rápido-Silva

Partido muy importante para el Rápido de Bouzas, que no puede fallar si no quiere que la diferencia con los puestos de salvación comiencen a ser muy importantes. Los aurinegros no ganan desde el mes de octubre, y tienen que dar un giro. Tanto jugadores como cuerpo técnico son conscientes de la importancia de los tres puntos de esta tarde.

Arenteiro-Choco

Salida complicada la que le espera al Choco, que visita a un Arenteiro que no quiere perder la estela de los equipos de la zona alta de la clasificación. Los redondelanos saben que la cuarta plaza está a cinco puntos, y no quieren perder la oportunidad de meter presión.

Alondras-Pontellas

A pesar de que los de O Morrazo son décimos en la clasificación, y los porriñeses ocupan puestos de descenso, la realidad es que la diferencia entre ambos equipos es de tan solo cuatro puntos en la clasificación, por lo que la victoria de esta tarde es importante para los dos conjuntos.