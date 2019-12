Hamilton despide la temporada con un nuevo triunfo en Abu Dabi

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que ya tenía matemáticamente asegurado su sexto Mundial de Fórmula Uno, cerró la temporada con una nueva victoria, la undécima del año, que logró en el Gran Premio de Abu Dabi, disputado este domingo en el circuito de Yas Marina.



Hamilton se impuso por delante del holandés Max Verstappen (Red Bull) y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), en una prueba en la que, tras concluir décimo, el español Carlos Sainz (McLaren) acabó el Mundial en sexta posición; completando su mejor temporada desde que corre en la Fórmula Uno.





An amazing way to cap an amazing season ??#AbuDhabiGP???? #F1 pic.twitter.com/gxlx4RNeFW