España disfruta de un sorteo cariñoso

La vuelta de Luis Enrique le dio suerte a la selección española. El técnico asturiano asistió relajado y sonriente en Bucarest al sorteo de la fase de grupos en la Eurocopa, que difícilmente pudo ser más propicio. El bombo no solo le libró de los dos grandes "cocos", Francia y Portugal, sino que le emparejó con dos rivales de la clase media, como la Polonia de Lewandowski y la Suecia a la que la Roja acaba de superar en la fase de clasificación. El tercer rival saldrá del grupo B de la repesca (Bosnia Herzegovina, Irlanda del Norte, Eslovaquia y República de irlanda).

"Aparentemente está bien, pero los entrenadores somos cagones y siempre pensamos que no hay que fiarse", reflexionó Luis Enrique, que relativizó la suerte de no cruzarse inicialmente con Francia y Portugal. "Eso quiere decir que nos los podemos encontrar después en los cruces", recalcó. Y no ocultó el potencial de la selección que dirige: "No es que seamos los favoritos, sino que estamos en el grupo de favoritos. Si hay seis u ocho favoritos, uno es España después de lo que ha ganado la selección, a pesar de que en los dos últimos torneos hemos estado muy lejos... Tenemos que transmitir esa confianza".

Luis Enrique también valora el hecho de jugar los partidos de la fase de grupos en San Mamés, "para mí uno de los campos más bonitos de Europa, junto a Wembley". El seleccionador no concretó el lugar de concentración, que la Federación Española anunciará oficialmente en las próximas horas, pero señaló que además de Santander y San Sebastián también valoran la posibilidad de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, con lo que se descarta Gijón.

La selección española comenzará su participación en la Eurocopa el lunes 15 de junio, frente a Suecia. En la fase de clasificación, España se impuso por 3-0 como local y empató (1-1) en el último suspiro en Estocolmo . El seleccionador sueco, Janne Andersson, recordó este encuentro, disputado en octubre. "Todavía tenemos la confianza del partido reciente, sentimos que podemos ganar a España". El segundo partido en Bilbao será el sábado 20 contra Polonia, de la que Luis Enrique destacó a su goleador Lewandowski, "un fuera de serie". El seleccionador polaco, Jerzy Brzeczek, recordó que se enfrentó a Luis Enrique en la final de los Juegos Olímpicos de 1992, en el Camp Nou. España cerrará la fase de grupos el 24 de junio frente a la selección que se clasifique en la repesca. Antes, como preparación, Luis Enrique indicó que disputará dos o tres partidos amistosos.

Aunque recibió varias preguntas sobre la relación con su exayudante Robert Moreno, Luis Enrique rehuyó la polémica en todo momento: "No estoy aquí para jugar un partido de tenis o de padel. Se me da bien el padel, pero no suelo jugar. Estoy aquí para representar a España. Ya hice una excepción en la rueda de prensa de mi presentación, di mi versión y no quiero decir nada más".