Comienza una semana clave para el Coruxo en la Liga

El Coruxo quiere hacer buenos los tres puntos logrados hace una semana en Luanco con otro triunfo ante el Peña Deportiva, equipo que ocupa la tercera plaza del grupo con ocho victorias en los catorce encuentros disputados.

Un partido complicado para los vigueses, que además se ve agravado por dos circunstancias importantes. La primera de ellas son las lesiones, y es que la enfermería de O Vao está sobrecargada, y hasta el último instante Michel Alonso no sabrá con los jugadores que cuenta para el partido, por lo que decidió convocar a todos en el vestuario de O Vao, y allí decidirá la lista de convocados. Y es que además todo se complica porque el equipo está en una semana de tres partidos, ya que el miércoles viajan a Melilla para disputar el partido aplazado en su día por el temporal de viento que azotó la ciudad norteafricana. El domingo volverán a viajar, ya que les tocar desplazarse a Langreo, para disputar otro importante encuentro.

No cabe duda de que es una semana complicado, pero los jugadores vigueses también son conscientes de que son nueve puntos que pueden aclarar de forma muy importante el futuro en el competición doméstica.

Los vigueses entrenaron en la mañana de ayer en las instalaciones de Fragoselo. No fue una sesión excesivamente larga, pues Michel Alonso la aprovechó para perfilar unos últimos detalles del encuentro. Una sesión que tampoco sirvió para descubrir el posible "once" inicial del equipo, pues los jugadores estuvieron repartidos y no se podía sacar nada en claro.

Michel Alonso indicó al finalizar el encuentro que "el Peña Deportiva es un equipo que tiene muchos puntos, va de tercero, es un equipo dinámico, con mucho fútbol del medio hacia adelante y con futbolistas del nivel. Es un equipo que nos va a exigir mucho, pero para nosotros es un partido muy importante. Si somos capaces de sacar puntos en estos tres partidos, daremos un paso muy importante".