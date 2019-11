Luis Enrique: "No nos podemos fiar, hay que ganar los partidos"

El seleccionador español de fútbol, Luis Enrique Martínez, se mostró "satisfecho" tras el sorteo de la Eurocopa 2020, celebrado este sábado en Bucarest, y recordó que España está "en el grupo de favoritos" pese a los resultados de las últimas grandes citas.

"¿El sorteo? Aparentemente está bien, estoy satisfecho, pero ya sabéis que los entrenadores somos 'cagones' en ese sentido. No nos podemos fiar porque luego hay que ganar los partidos", dijo Luis Enrique tras el sorteo donde España quedó encuadrada con Polonia, Suecia y un rival procedente del 'play-off'.

Preguntado por haber evitado a Francia y Portugal, los dos grandes 'rivales' del sorteo, el técnico asturiano dijo que "al principio respiras". "Pero es verdad que si hubiéramos pasado como primeros o segundos de grupos en el grupo F, luego no te enfrentas a ellos hasta una hipotética final", añadió en declaraciones a Mediaset.

"Estoy contento de estar en el sorteo, contento de ver a mucha gente que llevaba mucho tiempo sin ver. ¿Un mensaje para la afición? Estamos en el grupo de favoritos (para ganar). Si hay seis u ocho selecciones que sean favoritas, a nadie se le escapa que una de ellas es España pese haber estado lejos en los dos últimos torneos", dijo sobre la Eurocopa de 2016 y el Mundial de 2018.

"Eso hay que transmitirlo a los jugadores", explicó Luis Enrique, "contento" también por la buena actuación de jugadores que llevan tiempo sin vestir 'La Roja' como es el caso de Isco. "Sé que está jugando bien, vi su partido el otro día y hoy ha sido mi staff, que sigue todos los partidos. Cuanto más se sumen a la fiesta, más nos reiremos", sentenció.

Por último, el entrenador gijonés dijo que todavía no está decidida la ciudad que acogerá la concentración de la selección, pero será en "España, que es donde mejor se está". Aún así, Luis Enrique ofreció el nombre de tres ciudades. Una de ellas será: San Sebastián, Santander y Madrid.



Sobre Robert Moreno: "No estoy aquí para jugar un partido de tenis o de pádel"



Respecto a la polémica con Robert Moreno, Luis Enrique no quiso responder a las declaraciones del ex seleccionador después del comunicado que leyó públicamente el pasado jueves y dijo que no quiere "jugar un partido de tenis o de pádel".

"No estoy aquí para jugar un partido de tenis o de pádel, estoy aquí para representar a España y no me interesa nada más", explicó Luis Enrique en declaraciones a Mediaset tras el sorteo de la Eurocopa 2020, celebrado este sábado en Bucarest.

El asturiano no realizó ninguna declaración sobre el que fuera su segundo técnico y al que calificó de "desleal" el pasado miércoles en su vuelta oficial al cargo. "No vengo a jugar al pádel, insisto, y mira que se me da bien, pero no suelo jugar", indicó.

"Ya di mi versión el otro día y no quiero decir nada más", finalizó sobre la polémica generada en las últimas fechas. Robert Moreno aseguró que Luis Enrique está "en el cargo de seleccionador" gracias a que él asumió ese puesto y explicó que sigue sin conocer los motivos de su desencuentro.