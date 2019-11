Granitos Ibéricos y Saeplast Cañiza juegan el derbi de la jornada

El pabellón de O Loureiro acogerá un derbi gallego, entre Granitos Ibéricos Carballal y Balonmán Saeplast Cañiza, dos equipos igualados en la zona media-baja de la tabla clasificatoria.

Los locales, con dos victorias consecutivas, reforzaron su confianza, aunque siguen con varios jugadores tocados, que les puede obligar a echar mano del equipo juvenil. El entrenador Fran González no se fía del rival: "Aunque no han empezado muy bien, tienen equipo para ganar a cualquiera en esta Liga".

Por su parte, los visitantes descansaron la semana pasada y llegan con fuerzas renovadas y ganas de ascender posiciones, frente a un rival que está a dos puntos de distancia. El técnico Pablo Blanco sabe que será un partido complicado porque "el Carballal está haciendo las cosas muy bien. Es un equipo rápido y enérgico. Tienen un buen juego colectivo ofensivo y una segunda línea muy peligrosa". La única ausencia en las filas del Cañiza es la de Carrera.

Lavadores-C.do Ribeiro

También en As Travesas se disputará el UB Lavadores-Carnes do Ribeiro Ourense, con ambos conjuntos en la zona baja de la tabla. Los locales ansían sumar esa primera victoria que les reafirme en su mejoría en el trabajo y en el juego, que hasta ahora no se ha visto reconocido en forma de puntos. El equipo de Sergio Carballeira continúa con varias bajas y se enfrenta a un conjunto que también ha tenido problemas de lesiones.

Oar Coruña-Rodosa Chapela

El BM Chapela viaja a Coruña para enfrentarse al OAR con la intención de seguir en esa racha de juego y resultados, que me mantiene en la zona noble de la tabla clasificatoria. La victoria de la semana pasada ante el Bueu Atlético confirma el buen momento de los hombres de Fran Teixeira, que ahora viajan a una cancha complicada. Fran confía en poder contar con Galiano, al menos unos minutos. Por su parte, el OAR cuenta con una buena plantilla y en su pabellón se muestra como un duro rival. La semana pasada perdió ante el líder, el Gourmet Ampate Lanzarote, en las islas.