Las claves del sorteo de la Eurocopa

La selección española de fútbol conocerá este sábado cuales serán sus primeros tres rivales de la fase de grupos en la Eurocopa 2020, un sorteo que se llevará a cabo en Bucarest a partir de las 18.00 horas y con potenciales enemigos de nivel para los de Luis Enrique Martínez.



El combinado nacional se clasificó como una de las cabezas de serie para este novedoso torneo continental, que se desarrollará por varios países del Viejo Continente, entre ellos España, una de las sedes con San Mamés y que provoca que la 'Roja' ya sepa que estará encuadrada en el Grupo E.



A expensas de decidir los últimos cuatro equipos participantes, que saldrán de las eliminatorias de marzo, el reglamento de la UEFA para el sorteo colocó automáticamente en cada grupo a las anfitrionas ya clasificadas para asegurar que juegan al menos dos partidos en casa.



De esta forma Italia estará en el A, que se jugará en Roma y Bakú, Rusia y Dinamarca en el B, Holanda en el C, en Amsterdam y Bucarest, Inglaterra en el D, en Londres y Glasgow, y Alemania en el F, en Múnich y Budapest.





Este criterio se aplicará también si los otros países anfitriones se clasifican en el play-off -Rumanía, Esocia, República de Irlanda y Hungría-.Otros condicionantes establecen que si Kosovo se clasifica no podrá encuadrarse en el mismo grupo que Rusia y la selección de Rusia tampoco podrá hacerlo con la de Ucrania.Ésta última limitación afecta además a la sede de San Petersburgo, por lo que Ucrania no puede estar en el grupo que jugará sus partidos allí, el B. Ucrania es el único cabeza de serie junto a Bélgica que no es anfitrión, de forma que la selección ucraniana estará en el grupo C y la belga en el B.La Eurocopa 2020, que conmemorará los 60 años de la competición,y jugará su final un mes después en Wembley (Londres), donde también se disputarán las semifinales el 7 y 8 de julio, además de tres duelos de la fase de grupos.Ésta se disputará los días 12, 17 y 21 de junio. Los octavos de final serán el 27, el 28, el 29 y el 30 de junio y los cuartos el 3 y el 4 de julio.