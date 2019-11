"Bicho" está de vuelta

Pocos sabrán de quien se trata al escuchar Roberto Sánchez, pero si hablamos de 'Bicho' todo cambia. Roberto es el hijo mayor de Antonio y María y son una familia conocida en todo el balonmano gallego por su vínculo con el Balonmán Chapela donde juega Alex, el menor de los hermanos.

Ambos comparten estilo de juego, veloz, muy intenso y con facilidad para desenvolverse en diferentes puestos.

El mayor, que casi se crió en el pabellón, fue pasando por todas las categorías del equipo que sigue dirigiendo Fran Teixeira, dónde rápido se erigió como uno de los líderes de un equipo que sumó varios títulos en Primera Nacional. Hasta que "mi velocidad y juventud hicieron que el Balonmano Villa de Aranda se fijase en mí, ya que buscaba ese perfil de jugador" y coincidió con que yo "quería seguir creciendo como jugador. Me apetecía probarme en una categoría superior, era la oportunidad que estaba buscando. Llegamos a un acuerdo, gracias al apoyo de Manolo Soto y de Javi Díaz para tomar la decisión".

En Aranda pasó cinco temporadas, a "pesar de que fue mi primera experiencia fuera de casa y siempre cuesta. Coincidí con un grupo muy bueno que facilitó mucho la adaptación". En su debut en ASOBAL consiguieron lograr "una permanencia sufrida. Nos costó mucho, pero lo conseguimos a falta de dos jornadas. A partir de ahí el club fue creciendo e incluso estuvimos cerca de clasificarnos por Europa".

Tras pelear por la gesta el club cambió de entrenador, de presidente... y "aunque teníamos un buen equipo, las cosas no funcionaron desde el principio, y acabamos descendiendo de División de Honor Plata". Un golpe duro para Roberto, por aquel entonces capitán y ídolo de la afición que tuvo ofertas para mantenerse en la máxima categoría pero optó "por seguir allí. Me sentía en deuda con quienes se habían portado tan bien conmigo y tenía ganas de devolver al equipo a la ASOBAL". Pero las malas noticias esa temporada no se quedaron en el descenso, si no que 'Bicho' sufrió la lesión más grave de su carrera: rotura del ligamento cruzado.Bicho asegura que en ese momento "empecé a ver el balonmano con otros ojos. Me di cuenta de que con una lesión podía retirarme y preferí terminar la recuperación en Galicia y también la carrera, que tenía aparcada en Aranda". Además, el atractivo de "jugar con mi hermano pequeño era algo que me llamaba, por lo que decidí volver a casa". La temporada pasada, el extremo jugó de nuevo a las órdenes de su mentor, Fran Teixeira, junto a sus amigos, tras recuperarse de su lesión.

Cuando ya no esperaba volver a la élite, un día en pleno Camino de Santiago "suena el teléfono. Era Quique Dominguez, un entrenador por el que siempre sentí admiración, que me quería incorporar a su nuevo proyecto, en el Novás, otro club por el que siempre sentí una gran admiración.No me costó nada aceptar la oferta". El Novás es el tercer equipo en la carrera de Bicho, nacido en Chapela hace 29 años, y que este sábado tendrá una cita muy especial en Aranda, "adonde me apetece mucho volver a jugar y tengo muchos amigos. Me quedó pena no despedirme en la pista y es especial volver...pero ahora me debo al Novás y ojalá poder llevarnos los dos puntos".